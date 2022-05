El drástico cambio de look de Christian Nodal que revolucionó las redes

Una vida nueva, un look nuevo. Esa es la premisa que parece tener Christian Nodal, luego de la separación con Belinda. Sorprendió a todos sus fans con un nuevo corte de cabello y revolucionó las redes. Le dijo adiós a sus rizos con un drástico cambio de estilo.

Gran cambio de look: Christian Nodal presume sin sus rizos

Esos rizos que alguna vez han enamorado a más de una, Christian Nodal los dejó atrás. El hecho es que el ex de Belinda le dio un cambio drástico de look a su imagen y así lo presumió en su Instagram.

Mientras Belinda por su lado presume de su cuerpazo en las redes y nuevos proyectos que la tienen entretenida, su ex pareja, el cantante de regional mexicano, se muestra con un nuevo corte de cabello.

No se rapó del todo, pero sí se lo dejó bien cortito. Ahora, con este drástico cambio de look luce mucho más su rostro y los nuevos tatuajes que se hizo. Pero bien, él no es el único que tiene vida nueva. Lo mismo hizo la cantante de origen español, que también se cortó el cabello, aunque más sutil y se pudo apreciar en la alfombra roja de los Premios Platino 2022.

Belinda y Nodal renovados ¿por caminos diferentes?

Al parecer, ambos están renovando sus estilos y quieren demostrar que han pasado la página de esa relación un tanto conflictiva. Por su parte, a Belinda ya se la ve nuevamente que apareció promocionando la nueva serie en Netflix “Eden” y sacando nuevos temas musicales.

Mientras, Christian Nodal anda de gira y se muestra renovado. Justamente, vale recordar que en su última presentación en Guatemala sufrió una caída que por fortuna, no pasó a mayores.

Aun así, hace unos días se dejó entrever que el cantante ha mantenido charlas con Belinda. Durante una entrevista con Francisca Lachapel para el programa Despierta América contó que cada tanto hablan, pero lejos está la posibilidad de reconciliación a futuro. Eso determinaría que se llevan bien y que probablemente superaron la separación.

Está claro, que por ahora Christian Nodal está viviendo su soltería, la fama y todo el éxito que está cosechando su música. A ti ¿te gusta como se ve con su nuevo look?