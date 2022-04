Christian Nodal cumple su sueño y abre un taller de tatuajes

El debut como tatuador de Christian Nodal va muy en serio. El representante de la música regional mexicana reveló que pronto cumplirá uno de sus sueños desde que era pequeño y abrirá un taller de tatuajes, en donde quiere brindar el mejor servicio de manera personalizada a todos sus clientes, ya que él mismo será quien realice los tatuajes.

El cantante ha estado muy activo con los medios de prensa y con sus compromisos laborales. Así aprovecha a comunicar de sus proyectos y de cómo le está yendo en las cosas que realiza. Justamente, hace algunos días, se lo vio haciéndole un tatuaje a su amiga, la presentadora Adamari López.

En una entrevista para el programa “Venga la Alegría” de TV Azteca, Nodal le confesó a la conductora Laura G que el tema de los tatuajes le apasiona desde que era un niño, y es por eso que decidió aprender a tatuar. Prueba de ello, es el tatuaje que le realizó recientemente a López. “Yo tengo dos polos, lo odio o me apasiona, no tengo punto medio, ese es el tema conmigo, los tatuajes me apasionan desde niño chiquito y siempre he querido tomar parte. Y aprendí a tatuar, tatué a Mari (Adamari López), que es una amiga, y le quedó súper bonito, era un mensaje de su hija, entonces me encanta eso, he tatuado a amigos también” destacó Nodal.

Christian aseguró que le encantará atender el taller el mismo, para poder recibir a los clientes y amigos que lo visiten y gusten de estamparse algún motivo sobre la piel. “Y me encantaría darles un trato excelente, porque también he sido cliente en muchos lugares y sé que me gusta y que puedo innovar y aportar”, señaló el cantante.

Nodal reveló también que tiene otros proyectos que se viene a futuro, entre los cuales se encuentra su propia marca de tequila y la continuación de su gira por México, Centroamérica y posteriormente por Estados Unidos. “Seguimos la gira por México, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, y luego en octubre vamos a empezar por Estados Unidos. Se viene el álbum ‘Forajidos’ que es de mariachi, se viene ‘Foraji-2’ que es de propuestas, que bien con muchos géneros, muchas colaboraciones”, destacó el cantante mexicano.

Cuestionado por el motivo de su separación con la cantante Belinda, dijo encontrarse bien pero prefería no hablar del tema. Con respecto al tatuaje de los ojos de su ex pareja que tenía en el pecho dijo: “Me tapé, tenía unos ojos, me los tapé con unas alas, e hice un diseño completo del pecho” declaró Christian.