Christian Nodal sufre accidente en pleno concierto

El cantante mexicano Christian Nodal se encuentra en plena gira por Centroamérica y durante una de sus más recientes presentaciones sufrió un accidente arriba del escenario, cosa que dejó preocupados a sus fanáticos. Como consecuencia de un traspié, el exponente del regional mexicano se encuentra con una lesión en su pie que lo mantendrá inactivo por lo menos unos días. El incidente ocurrió cuando el ex novio de Belinda caminaba sobre el escenario al finalizar su show. Estaba saludando a su público cuando de pronto se le dobló el tobillo y cayó sobre las tarimas.

Al parecer, la lluvia constante fue el motivo de su resbalón, sin embargo, luego de unos segundos en el piso, Nodal se reincorporó y con el rostro mostrando un poco de molestia y rengueando, finalizó su presentación demostrando que es un gran profesional. “Mi gente de Guatemala, muchísimas gracias por esta noche tan increíble, tan especial, estoy bien. Gracias por esta casita llena, por corear cada canción con esa energía, por la vibra, ¡los amo, gracias por tanto!”, fue el mensaje que le dio a los asistentes.

Tras lo ocurrido, el cantante mexicano sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al publicar una imagen en la que se le ve el pie izquierdo vendado, lo que generó preocupación entre la legión de fans sobre su estado de salud. Es que Nodal, en una de sus historias de Instagram, comentó que sufrió un accidente sobre el escenario en uno de sus conciertos.

“Hoy besé el escenario”, se puede leer acompañado de un emoji de risa, dándole un poco de humor a la situación y transmitiendo un poco de tranquilidad a todos sus fans.

Rels B anuncia dueto con Nodal

Por otro lado, el rapero español Rels B anunció que ya tiene lista una colaboración con Christian Nodal, uno de los grandes exponente de la musuca regional mexica actual, y adelantó tener otra canción con colaboración de una cantante mexicana que no quiso adelantar nombre no dar mayores detalles. “He colaborado con los dos raperos que más me gustaban de México, Gera MX y Alemán, me gusta mucho Nodal, ya he estado trabajando con él”, confesó el rapero que se encuentra en la Ciudad de México.

Daniel Heredia Vidal es el nombre verdadero de Rels B. Llegó a México a finales de abril para presentaciones en ciudades de Monterrey y Guadalajara.