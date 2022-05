Se filtraron imágenes de Jesse Williams, el actor de Grey's Anatomy, totalmente desnudo

Jesse Williams es uno de las grandes estrellas de la famosa Grey's Anatomy. Alcanzó su reconocimiento al sumarse a la sexta temporada de la aclamada producción, pero en su historial venía de trabajar en diversas series y películas desde 2006.

Aunque el actor no ha querido quedar por siempre atado al personaje de Jackson Avery, sin lugar a dudas es su mayor logro hasta ahora. Sin embargo él sigue apostando al teatro, su gran pasión en la actuación y fue su nueva obra la que le jugó una mala pasada y lo viralizó.

Lo que sucedió, y convirtió a Jesse Williams en tendencia mundial, es que se filtró parte de su obra de Broadway, Take Me Out. Parece que alguien del público se las rebuscó para filmar una escena en la que él aparece totalmente desnudo dándose una ducha.

La estrella de Grey's Anatomy deja todo su cuerpo al descubierto en su nuevo trabajo y alguien fue preparado para retratarlo. Tal es así que el lunes su cuerpo como Dios lo trajo al mundo estaba circulando en internet, a la velocidad de la luz.

El hecho no solo invade la privacidad de Williams sino que además es ilegal. Por una cuestión de seguridad y para cuidar a sus actores, no solo a Jesse sino también a Patrick J. Adams, que también está totalmente desnudo en la producción, se les exige a los espectadores introducir sus teléfonos celulares en unas bolsas cerradas con una etiqueta magnética.

Más allá de lo sucedido, Jesse Williams fue nominado esta semana a un Premio Tony por interpretar a un jugador de beisbol profesional gay en la obra del Teatro Hayes. En un comienzo, él no estaba seguro de aceptar el papel dado lo difícil que era quedarse totalmente desnudo ante el público, pero finalmente se animó al desafío.

"Pedí hacer algo que fuera aterrador y desafiante y me hizo ganarlo y me hizo sentir vivo e incómodo”, reveló sobre lo que significaba enfrentarse a este gran papel para su carrera.