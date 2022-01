8 datos que no conocías de Ellen Pompeo, la protagonista de Grey's Anatomy

Ellen Pompeo ha logrado entrar al corazón de millones de fanáticos en el mundo con su papal de Meredith Grey en la serie Grey's Anatomy. La actriz comenzó a participar de la serie en 2005 y durante más de 15 años los televidentes han visto al querido personaje crecer personal y profesionalmente.

8 datos que quizás no conocías de Ellen Pompeo

1. Pompeo nació en Massachusetts y tuvo una infancia complicada luego de que su madre muriera de una sobredosis de analgésico cuando ella tenía solo cinco años. En declaraciones a la prensa, la actriz aseguró que este hecho marcó su historia y la ha hecho apreciar cada instante.

Instagram

2. Es la menor de seis hermanos y dejó la escuela cuando era adolescente para buscar trabajo en el mundo del modelaje donde llegó a participar de comerciales de Citibank y L'Oréal.

3. Antes de protagonizar la serie tuvo pequeños papeles. Uno de ellos fue en la película Catch me if you can donde compartió pantalla con Leonardo DiCaprio. Allí interpretó a la azafata Marci que termina enamorada del joven estafador.

4. En 2015, participó del videoclip Bad Blood, de Taylor Swift, junto a Mariska Hargitay. Lo cierto es que la cantante ha expresado públicamente su fanatismo por las series que ambas actrices protagonizan.

5. No todo su paso por Grey's Anatomy ha sido color de rosa, Pompeo recuerda que una de las escenas que más le costó hacer todavía le provoca molestias y que hasta su hija la cuestionó al respecto. Se trata de un capítulo de la temporada 2 en la que Meredith tiene una relación con Derek (Patrick Dempsey), quien en ese momento todavía está casado y no sabe si formar los papeles de divorcio. En la escena, la joven doctora debe rogarle para que lo haga y se quede a su lado.

Instagram

6. A pesar de que ambos actores protagonizaron una de las parejas más queridas de la televisión, lo cierto es que no mantenían una relación fuera de cámara. Luego de la partida de Dempsey, Pompeo confesó que nunca volvieron a hablar.

7. Es madre de tres hijos. Los dos más pequeños fueron a través de gestación subrogada.

8. Según la revista Forbes, es una de las actrices mejores pagadas percibiendo US$ 550 mil por episodio, lo que equivale a US$ 19 millones anuales.