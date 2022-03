Ya llevan más de 21 años que David Beckham junto a Victoria Beckham forman parte de uno de los matrimonios más sólidos de la farándula internacional. Como toda pareja, han sabido atravesar buenos y malos momentos, pero siempre primó el amor y el deseo de ver bien a sus cuatro hijos Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper. Mira cómo están hoy.

Así están hoy los hijos de Victoria y David Beckham

Son los herederos del exfutbolista y la ex Spice Girls. Los cuatro hijos son muy unidos a sus padres y, además, llaman poderosamente la atención por sus parecidos físicos. Brooklyn, el mayor, cuando descubrió que lo suyo no era el deporte, se abocó por completo al modelaje y le va muy bien. Actualmente está comprometido con la actriz Nicola Peltz, con quien sale hace más de 2 años.

Se compró una mansión valuada en 9 millones de euro en uno de los barrios más lujosos de Beverly Hills y allí es donde planea formar su propia familia. En las redes sociales comparte parte de su vida cotidiana, su pasión por la cocina y suelen verse mensajes dedicados a sus padres, hermanos y a su novia, a quienes define como una de sus “personas favoritas” en el mundo.

Por su parte, Romeo sí quiso continuar con el legado de su padre y por el momento su sueño es convertirse en un futbolista de élite. Por ello, suele pedirle consejos a David, quien lo acompaña a todos sus compromisos vinculados con el deporte. Impresiona y mucho el parecido físico que tiene con el ex delantero del Manchester United.

De hecho, muchos aseguran que luce igual que él cuando era joven: “Nada mejor que estar con mi papá” escribió en unos de sus posteos de Instagram. Asimismo, también ha trabajado como modelo y se encuentra de novio con la influencer Mia Regan.

El tercero del clan es Cruz y todavía no definió a qué le gustaría dedicarse en el futuro. Eso sí, no hay dudas de que ya tiene marcado un costado artístico porque pinta graffitis, toca la guitarra y el piano. También, le gusta expresar sus emociones a través de sus frecuentes cambios de look.

En su Instagram tiene casi 2 millones de seguidores y es un influencer para los chicos de su edad. Como hobbie le gusta andar en skate, jugar al básquet y pasa mucho tiempo al aire libre con amigos.

Por último, está Harper que es la única mujercita y la más mimada del clan. Con apenas 11 años estudia Artes Escénicas en Academia de Artes Teatrales Italia Conti de Londres y es muy fanática de la moda. Tanto, que siempre que puede se mete en el vestidor de su madre, Victoria y pasa horas probándose los mejores vestidos.

Por ser menor de edad no tiene redes sociales, pero aparece en los perfiles de los demás miembros de su familia. Siempre le destacan que su personalidad va en sintonía con su belleza.

¿Te imaginabas que así de grandes lucen hoy los hijos de Victoria Beckham y David Beckham?