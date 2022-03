El insólito motivo por el que Madonna fue despedida de su primer trabajo

La carrera de Madonna es indiscutible y hasta incomparable con muchos artistas. Sin embargo, hubo un trabajo del que fue despedida, pero otro que rechazó y ahora, tras pasar los años se arrepiente. Desearía no haberlo dejado pasar… ¿Cuáles habrán sido?

Es imposible que a estas alturas, se discuta la dimensión de Madonna como artista. En general, se la puede definir como la mujer más influyente y exitosa de la historia de la música. Y aunque esa sea la faceta que más la destaca hoy en día, lo cierto es que no siempre le fue bien.

Mujer empoderada como pocas, la cantante ha hecho literalmente lo que le ha dado la gana en todo momento de su vida sin tener en cuenta el qué dirán. Sin embargo, hace años, vivió una situación personal que ahora al recordarla, se arrepiente.

Madonna rechazó varias propuestas y está arrepentida

En cuanto a su faceta como actriz, Madonna reconoció que se arrepiente enormemente de haber rechazado un papel en una de las películas más icónicas y se trataba de "Matrix". "¿Puedes creerlo? Me quería morir. Es una de las mejores películas jamás hechas. Una pequeña parte de mí se arrepiente de ese momento de mi vida" confesó lamentando aquel día en que esquivó la propuesta de una película que no solo fue premiada hasta la saciedad, sino que recaudó cerca de 470 millones de dólares en todo el mundo.

Durante la misma entrevista, confirmó que también rechazó el papel de Catwoman en "Batman Returns" y un papel principal en "Showgirls"."Vi los dos películas y lamento haber rechazado a Catwoman, pero no me arrepiento de lo de Showgirls”.

Al parecer, se ve que fue muy caprichosa siempre y lo sigue siendo porque la Reina del Pop también rechazó que David Guetta fuera uno de los colaboradores de su disco y el motivo, fue porque era de escorpio. El propio DJ reveló que iba a hacer una canción juntos, pero ésta se retiró a último momento por su signo zodiacal.

"Hice un remix hace tiempo para Madonna ("Revolver", en 2009) y, de hecho, gané un Grammy por él. Entonces, me llamó poco después y me dijo que le encantaría que produjera su próximo álbum. Quedamos para comer y hablamos de todo: la música en general, sus ideas sobre cómo quería que fuera el disco... Todo súper. Solo ella y yo, muy relajados".

Entre risas, finalizó: "Entonces, cuando ya parecía que estaba cerrado el trato, me preguntó por mi signo del zodiaco. Yo le dije que escorpio y, de repente, me soltó: 'Lo siento, no vamos a poder trabajar juntos. Ha sido un placer conocerte, adiós'".

Madonna ¿fue despedida de un trabajo?

De igual forma, en The Tonight Show, el espacio conducido por Jimmy Fallon en la NBC también contó que antes de esos rechazos, precisamente en sus inicios, fue despedida de un trabajo: “Uno de mis primeros trabajos cuando llegué a Manhattan fue en un Dunkin’ Donuts, y fui despedida por jugar con la gelatina”. Lo contó muy divertida y hasta con un tono que hizo estallar en carcajadas a su anfitrión.

¿Crees que Madonna sea caprichosa?