¿Quiénes son los nuevos actores en la quinta temporada de Élite?

Sin dudas, Élite es una de las series españolas más aclamadas. Su lujosa puesta en escena, el elenco de jóvenes apuestos de la high society y la trama de suspenso que envuelve cada temporada, la vuelven un combo adictivo para jóvenes y adultos.

Es por eso que Netflix no ha dejado escapar la oportunidad y ya confirmó la quinta parte de esta gran producción que tuvo en sus filas a Ester Expósito, Miguel Bernardeau, Arón Piper, Danna Paola y Miguel Herrán, entre otros jóvenes que actualmente ocupan la primera plana internacional.

Las puertas del exclusivo instituto Las Encinas se abrirán una vez más, esta vez para recibir a algunos de los clásicos personajes, pero también a nuevos actores que se suman a la nómina. Se trata de Valentina Zenere, André Lamoglia y Adam Nourou, que darán vida a Isadora, Iván y Bilal, respectivamente.

La lista se completa con los ya conocidos Itzan Escamilla, Omar Ayuso, Claudia Salas, Georgina Amorós, Carla Díaz, Martina Cariddi, Manu Ríos y Pol Granch.

La gran pregunta es ¿cuándo? Y la respuesta es: El 8 de abril, desde las 9, justo a tiempo para aprovechar los feriados de Semana Santa y hacer un maratón de la producción escrita por Carlos Montero y Jaime Vaca, que no defrauda.

En cuanto a la trama, el nuevo curso dará inicio con muchos frentes abiertos. Luego de la fatal fiesta de Phillipe de Nochevieja y la huida de Guzma´n, el secreto de la muerte de Armando amenaza con truncar la historia de amor de Samuel y Ari.

Rebeca está en pleno viaje de autodescubrimiento, mientras Omar se recupera de la separacio´n con Ander; además, la aparición de Adam Nourou, quien interpretará a Bilal, dificultará su relación con Samuel.

La confesio´n de abuso de Phillipe, los ataques incontrolables de ira de Patrick, el deseo de venganza de Benjami´n, un regalo que Armando le hizo a Menci´a y que esconde un secreto que podría destruir a 'los benjamines', un pacto de silencio entre Samuel y Rebeca que se rompera´ ra´pidamente y traerá las peores consecuencias, son los condimentos que harán que en esta temporada tampoco nos podamos despegar de la pantalla.

Mientras tanto, llegan a las encinas dos nuevos estudiantes: Isadora, (Valentina Zenere), la gran heredera del imperio del ocio nocturno, e Iván, el hijo del mejor futbolista del mundo, (André Lamoglia). Ninguno de los dos pasará desapercibido.

El creador de la serie, Jaime Vaca, expresó: “Élite es un universo al que siempre quiero regresar. Como creador y como espectador. Me estimula, me reconforta, me anima. Y la quinta temporada nos ha quedado tan estupenda, tan viva, que sé que voy a regresar a ella más de dos y de tres veces. Es una fiesta para los sentidos. La vais a gozar”.

Por su parte, Jaime Vaca, cocreador de Élite, afirmó: “Con cada temporada que gana, demuestra lo rica que es y todo lo que queda aún por contar. Lejos de agotarse abre nuevas vías y nuevas historias cada vez más interesantes, más entretenidas y más excitantes”.

¿Ansiosos por verla? Habrá que esperar al 8 de abril.