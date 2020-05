Actriz de “élite” causó impacto mostrándose sin depilación

La joven actriz española de 22 años, Georgina Amorós es una de las artistas revelación en los últimos años en el país iberoamericano, ya que la oriunda de Barcelona ha demostrado en varias ocasiones con la versatilidad que cuenta para interpretar todo tipo de personajes.

A pesar de su corta edad, Georgina ha interpretado ya varios papeles reconocidos en distintas series y películas a lo largo de sus 13 años de carrera. Siendo sus participaciones en "Vis a Vis", "Élite" y "Bajo Sospecha" las más recordadas. La actriz que da vida a Cayetana Grajera en la segunda y tercera temporada de Élite estuvo envuelta en un manto de críticas en las últimas semanas.

Amorós fue duramente criticada tras aparecer en un video que ella colgó a las redes sociales donde se la puede ver tomando helado. El detalle que hizo detonar el debate entre sus fans fue el de los pelos en las axilas que se podían apreciar por el reflejo del sol.

Luego de eso, Georgina Amorós salió a fundamentar la explicación de su decisión “no suelo poner cosas de estas, porque me parece algo súper normal. Yo de hecho no me depilo los pelos desde hace tres años, por voluntad propia (…) como en el story anterior del helado se veían algunos pelillos, he recibido algunos mensajes por esto”.