Pol Granch: los motivos que lo llevaron a la cancelación

Fue precisamente la rapera de freestyle y compositora española, Sara Socas, quien rememoró, a través de las redes sociales, una situación que vivió en 2019 con el actor Pol Granch, que lo llevaron a la cancelación y acusación como "misógino".

Pablo Grandjean, más conocido popularmente como Pol Granch, tiene tan solo 23 años. Es un actor y cantante español que, en estos últimos tiempos, se hizo más conocido tras la estelar actuación en la exitosa serie "Élite". Ahora, pasó a ser el centro de las críticas luego de ser acusado por parte de la rapera, Sara Socas.

Pol Granch "misógino": En el ojo de la tormenta

Al parecer, según la rapera, el actor que interpretó a "Phillipe" en la serie “Élite”, se habría comportado de manera inadecuada. Según la acusación de la mencionada artista, lo llevaron al actor a la cancelación tras una nueva ola de cuestionamientos.

Por su parte, Pol Granch venía llevando su carrera musical hacia la estética queer. Mientras, sus seguidores esperaban que, ante el asesinato homófobo de Samuel en España, podría dar su posición al respecto. Sin embargo, sucedió todo lo contrario, porque los usuarios de Twitter revivieron antiguos tuits donde el cantante actuó como machista y homófobo.

Vale recordar que una situación similar se dio también cuando debutó en “Élite”. Aparecieron tuits con tendencia donde Pol había escrito, años atrás, unas posturas muy cuestionadas, aunque esa vez, se disculpó y ahí quedó la situación.

Los motivos por los que acusan y llevaron a la cancelación a Pol Granch

La rapera Sara Socas lo calificó a Pol Granch, abiertamente, de “misógino de mi...” En la misma situación, también involucró a “muchas chicas de distintas formas y mucho peores”.

“Me trataste como una pu... mi...”, señaló Socas, cuando recordó una fiesta en el año 2019, donde el cantante llegó a empujarla, además de faltarle el respeto. “Sales en ‘Élite’, te vistes como Harry Styles y cantas baladitas tontipop porque mucha gente ha mirado para otro lado. Por mi parte: que te jo...” escribió la rapera en sus redes sociales.

Finalizando, agregó: “no especifico la situación porque implicaría a terceras personas y quizá no se sientan cómodas, pero no aguantaba más viendo cómo te trata de bonito la industria mientras tú has tratado como un trozo de mi... a mucha gente. Y me da igual que fuera drogado que sobrio”.

De esta manera, Pol Granch fue cancelado en redes sociales tras varias acusaciones más por su pésimo comportamiento a otras mujeres y todo, antes de dar el gran salto a la fama.

Por un lado, estas acusaciones provocaron que el actor de Élite se volviera tendencia en Twitter, ya que muchos usuarios lo defendieron, mientras que otros, aseguraron que lo agregarían a la "lista de cancelados".

¿Crees que, esta vez, saldrá a pedir disculpas?