Ester Expósito respondió a las críticas por su comportamiento en México

La actriz española Ester Expósito pasó las últimas semanas en México, participando del rodaje de una producción de Netflix, de la que aún no se conocen demasiados detalles.

El lugar elegido para las filmaciones fue el departamento de Guanajuato, más precisamente en las inmediaciones del lago Yuriria, según indicaron algunos curiosos del lugar. Y aunque no se sabe demasiado, se filtró el nombre del personaje que interpretará la joven madrilense: Mónica.

En su llegada a México, la actriz, que saltó a la fama por su interpretación de Carla en la serie adolescente Élite, publicó un sentido mensaje en sus redes sociales: “Celebro al personaje que voy a dar vida en un proyecto maravilloso, en este país que adoro” expresó la exnovia del actor mexicano Alejandro Speitzer.

Sin embargo, no toda su estadía en el país fue tan adorable. En su llegada al aeropuerto, la esperaba un periodista del programa televisivo “Chismorreo” de Canal 6, que insistió en hacerle algunas preguntas, ante la notoria incomodidad de la celebridad, que venía de un largo viaje.

A las primeras intervenciones del reportero, que insistía en aprovechar la oportunidad para que los fans mexicanos la conozcan y se conecten con ella, la actriz manifestó que se sentía incómoda, que no era el momento y que ella ya tiene conexión con sus fans, pero no de esa manera.

El periodista insistió con diferentes preguntas, por lo que la rubia decidió ignorar lo que estaba sucediendo y no responderle más. Ante su negativa, el hombre le arrojó: “Cuando se te baje un poquito la fama y todo, hablamos”.

"Cuando seas educado hablamos" contestó Ester al reportero.

El video recorrió los canales de televisión mexicanos en defensa del cronista, y criticando duramente a Expósito, tildándola de grosera y asegurando que el hombre “la había puesto en su lugar”. Al enterarse del revuelo, la joven usó su cuenta de TikTok para aclarar lo sucedido.

"Os voy a aclarar este video porque me lo habéis hecho llegar y solo diré que no era el momento", dijo la artista de 22 años. De esta manera, insistió con que estaba incómoda por la situación, y le pidió a sus seguidores que no se queden con lo que los demás quieren que vean “Hay que ver el video entero", subrayó.

Los fans de la española apoyaron a la jovencita con frases como: "No es no, y no porque seas una figura pública estás obligada a dar entrevistas".