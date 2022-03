Así fue la llegada de William Levy a Miami y el inicio de su carrera

Tras cumplir 41 años, precisamente el año pasado, William Levy regresó nuevamente a Miami, decepcionado de la mala racha que vivió en Hollywood. Es una realidad, durante los años de estadía allí, en California, no le fue nada bien al galán de telenovelas. Sin embargo, te contamos detalles de cómo se inició en su carrera y cómo llegó hasta hoy.

Sin lugar a duda, William Levy es de esos actores que deja impactado a cualquiera y no solo por su atractivo físico, sino por su excelente desempeño en las producciones que integra. No es para menos, es todo un galán que ha enamorado en varias oportunidades a lo largo toda su carrera artística desde hace casi ya dos décadas.

Tras salir de Cuba a los 14 años y llegar legalmente a Miami junto a su familia, Levy trabajó en algunos oficios antes de consolidarse dentro del mundo del entretenimiento. Entre ellos, el más reciente, la apertura de su propio restaurante.

William Levy en Miami: El inicio de su carrera

Aunque sea difícil imaginarlo, el cubano William Levy se dedicó a otras cosas antes de convertirse en el galán de telenovelas cotizado que es hoy. Cuando llegó a Miami estaba en la secundaria y se destacó en la práctica del béisbol. Eso, le permitió conseguirse una beca para asistir a la universidad, que no concluyó.

No le fue mal, pues sus ganancias las llevaba a su hogar, pero él quería más y nunca dudó en bajar los brazos. Llegó a dedicarse en trabajos de albañilería junto a un familiar donde él mismo preparaba las mezclas para las construcciones y cargaba material pesado. Esas actividades las hacía en Miami, tanto en verano como en invierno. Así lo recordó en una de sus entrevistas:

“Yo sabía que eso no era lo mío. Yo no quería hacer algo que no me diera la oportunidad de poder ayudar a mi familia de la forma que yo anhelaba. Si yo hacía eso para toda la vida, no iba a poder cumplir el sueño que tenía”.

Al poco tiempo fue contratado como modelo por la agencia Next Models y posteriormente, participó en dos realities televisivos en Telemundo. Ese fue, de alguna manera, el inicio de su carrera. Luego, debutó en producciones de Venevisión Internacional, después para diferentes telenovelas mexicanas y su carrera sin dudas alcanzó su punto máximo, con “Café con aroma de mujer”.

William Levy decepcionado de Hollywood

No obstante, el año pasado definitivamente, decidió aceptar una realidad. Confesó: “Llega un momento en el que uno tiene que aceptar las cosas. En Hollywood no están listos para entender que los latinos no cabemos dentro de ninguna cajita”. Aunque logró debutar en 2014 en el filme “The Single Moms Club” no quedó conforme ni cubrió con sus expectativas en el país norteamericano, incluso como muchos otros latinos, sintió discriminación.

Al parecer, William Levy no encajó con los estereotipos. Decepcionado, decidió poner pausa a ese sueño y se estrenó como productor de un filme latinoamericano. Aunque en 2017, tuvo una participación en la saga “Resident Evil” junto a Milla Jovovich que fue un impulso en su carrera, después no recibió más propuestas. De esta manera, es como dejó definitivamente el sueño californiano.

¿En cuál proyecto de toda su carrera te ha gustado más?