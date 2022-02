El futbolista mexicano naturalizado español, Andrés Guardado, hizo declaraciones sobre su postura acerca de que Javier “Chicharito” Hernández no está incluido en la convocatoria de la Selección Mexicana. Ahora, todos se preguntan cuál es su relación y qué es lo que sucedió realmente entre los grandes jugadores mexicanos.

Cabe recordar que Andrés Guardado es el capitán de la Selección Mexicana. Luego de haber dado su punto de vista acerca de la ausencia de Javier “Chicharito” Hernández, reveló detalles de cómo es su relación. De esa manera, esclareció un poco más el panorama sobre la polémica que se generó.

Asimismo, para comprender mucho mejor porqué se habla en las últimas horas de ambos jugadores, vale destacar que la Selección Mexicana de futbol, en los últimos partidos, viene sufriendo al momento de convertir goles. Por ello, es por lo que el nombre de Javier Chicharito Hernández surgió como una posible solución ante la situación.

Sin embargo, al parecer, el delantero del Galaxy finalmente no fue considerado por el seleccionador nacional y todas las miradas recayeron sobre Guardado.

Cómo es la relación entre Chicharito Hernández y Andrés Guardado

Mientras muchos creen que la relación entre Chicharito Hernández y Andrés Guardado no es buena, el propio jugador del Real Betis Balompié de la Primera División de España declaró en una charla para la cadena de ESPN: “Yo con ‘Chicharito’ no tengo ningún problema, cero problemas, pero cuando ha habido cosas de negociar con derechos de imagen y todo eso, pensamos igual”.

No obstante, reconoció que en algo no estuvo de acuerdo y fueron sus formas. Al parecer, precisó que “Chicharito” tiene una forma de ser más explosiva, mientras él se considera mucho más político: “Es en lo único que no hemos estado de acuerdo en cierto momento, pero problemas personales no hemos tenido ninguno” puntualizó.

De hecho, también mencionó que, al menos en su punto de vista, ni a Chicharito ni a ningún otro jugador mexicano se le cerrarán las puertas de la selección mexicana si pueden ayudar a conseguir los objetivos que se plantean.

En medio de la misma entrevista, Guardado ahondó un poco más sobre el tema y, hasta confesó que, muchas veces, convivieron y hasta se visitaron en sus respectivas casas en Europa. Por otra parte, el propio Chicha no ha salido a hablar, pero, en reiteradas ocasiones, ha expresado, a través de sus redes sociales, la ilusión que tenía de volver a jugar para la selección mexicana. Aunque, al parecer, eso no sucederá.

¿Tú crees que existe otro problema entre Chicharito Hernández y Andrés Guardado?