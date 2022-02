Cómo es la relación de Ninel Conde con su hijo Emmanuel

Luego de llevar más de un año de no poder juntarse con su hijo menor, Ninel Conde ahora salió a contar que puede convivir con el niño, aunque todo debe ser de a poco. Además, la cantante reveló detalles de cómo va la interacción, luego de un emotivo y esperado reencuentro.

Ninel Conde emocionada por la resolución del caso con su hijo

Mientras la cantante Ninel Conde vivió alejada por más de un año de su hijo Emmanuel, recordando que fue debido a los conflictos legales que tenía con el padre, Giovanni Medina, por la custodia del niño, ahora salió a contar toda la verdad.

Al parecer, la cantante se reúne -en estos últimos tiempos y por decisión de la ley-, una vez por semana con su hijo. De esta manera, habló por primera vez de cómo está siendo la relación con el niño. "Agradezco a Giovanni que me permita tener las convivencias de una manera armónica en su casa y que ponga todo lo necesario para que pueda darse ese vínculo tan necesario en los niños, que es el vínculo materno".

La cantante, también mencionó durante la entrevista que dio para el programa mexicano De primera mano: "Es un tema que necesita su tiempo, volver a vincularse, abrir otra vez esos lazos, que estaban totalmente cerrados. Y no es fácil ni para él, ni para mí, pero bueno, creo que se puede".

La también conocida como “El bombón asesino” contó, visiblemente emocionada, que desea que todo se resuelva de la mejor manera de ahora en más. Asimismo, dejó claro que por el proceso legal que aún persiste, tiene que guardar reserva sobre algunos detalles: "Poder tener convivencias con mi hijo en armonía ese es mi mayor anhelo y esperemos que las cosas se den. Todo tiene un proceso".

En la misma línea, enfatizó: "No puedo hablar mucho del tema porque una orden judicial nos ha pedido que no demos detalles por cuidar, obviamente, al pequeño", y agregó: "Pero sí, agradecida con Dios y manteniendo la fe. Porque bueno, no es lo que yo quisiera, ni como quisiera, ni donde quisiera, pero darle gracias a Dios porque ya es un primer avance".

Cómo es la relación de Ninel Conde con su hijo Emmanuel

La cantante y actriz mexicana Ninel Conde, de 45 años, aseguró que tras el avance de su cercanía con su hijo, ahora está trabajando a diario para seguir adelante. Todo pese a los problemas que ha tenido que atravesar.

"Me dan mis ratos [de tristeza], pero esos ratos no los pongo en mis redes, porque lo que quiero es inspirar a las mujeres a que pensemos en las cosas buenas, en lo positivo. No concentrarnos en lo que no tenemos en el momento", confesó para la misma y única entrevista que realizó.

Emocionada, finalizó diciendo que de ahora en más, se dedicará a que su niño se encuentre bien después de todo lo que vivieron estando separados. Asumió que de forma paulatina, reafianzará su relación:

"La parte de la tristeza no la vamos a tocar, esa la dejamos para las cuatro paredes, para la habitación, para cuando estamos orando, pidiéndole a Dios, ahí si que nos echemos la lágrima; pero después, limpiada y a seguir trabajando, y a darle la mejor sonrisa a la gente".

¿Qué mensaje le enviarías a Ninel Conde tras todo lo vivido con su hijo?