Este es el grado de estudios de Ninel Conde

Ninel Conde actualmente tiene 45 años y, además de haber demostrado su talento como actriz y cantante, dejó en evidencia que nunca es tarde para cumplir los sueños. El hecho de haber sido objeto de burlas durante mucho tiempo, la animaron a la guapísima cantante a realizar sus estudios y graduarse con honores.

Ninel Conde: Símbolo de belleza y esfuerzo

Cansada de los chistes que recibía en las redes sociales, Ninel Conde decidió retomar sus estudios y demostrar que nunca es tarde. Fue así que partió rumbo a Conalep, se matriculó e inició lo que buscaba: terminar con su pendiente.

Además de haber demostrado que es una talentosa actriz y cantante, ahora puede decir que culminó con lo que en algún momento había dejado postergado.

“Este fue un reto para mí. Hace como 20…bueno, algunos años que no iba a la escuela. La muchacha que me ayuda en casa me acompaño al Conalep y me inscribió. Fue una sorpresita para todos, hasta para mí, porque no sabía si iba a sacar mi diplomita” confesó la actriz.

El grado de estudios de Ninel Conde

Cabe recordar que, durante mucho tiempo, a pesar de tener un interesante carrera en el medio artístico y haber comenzado en 1995 tras ganar el concurso "Miss Señorita estado de México", Conde fue centro de muchas burlas. De hecho, fue una de las personas más twitteadas por ciertos de comentarios que hizo y que le trajeron una avalancha de bromas.

Así fue que decidió que ya era momento de conseguir un sustento y obtener su propio título educativo. Fue toda una experiencia maravillosa. En referencia al Conalep, el mismo rector, en una oportunidad, confesó: “Para esta Institución es un verdadero honor que una figura pública tan seguida haya decidido poner en nuestras manos su educación y hoy sea una orgullosa egresada de nuestras filas”.

La actriz y cantante presumió su promedio con un 7.2, el cual obtuvo con la ayuda de sus profesores que consideraban sus tiempos, como también gracias a su empeño que terminó recibiendo una mención honorífica.

La intérprete del tema “Bombón Asesino”, además de haber demostrado que su talento en la actuación y la música es innato, ahora, en cuanto a sus estudios, pasó a ser la imagen de un plantel que, al igual que ella, buscan nuevas oportunidades educativas.

