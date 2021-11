Silueta perfecta: Ninel Conde conquistó a todos a los 45 años

Ninel Conde estuvo esta semana en el foco de los medios de espectáculos por su posible reconciliación con su hijo, quién no ve hace casi dos años. Al parecer la actriz mexicana de 45 años le había pedido a su ex Giovanni Medina conciliar por el bien de Emmanuel a principios de noviembre.

“No pude. Lo vi un segundito en las videollamadas pero ya también me quitaron las videollamadas entonces sí estoy bastante triste por eso pero bueno ya se intentará” indicó hace un tiempo Ninel para el programa Sale el Sol.

Hace unas horas, Ninel Conde compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a una gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En las mismas se puede ver a la latina desplegando toda su belleza ante la cámara en distintos momentos y lugares. La cantante lució diferentes outfits. La morocha latina demostró con la mayoría de sus looks sus despampanantes curvas.

“Llegó mi momento de dar gracias. Le agradezco a Dios y a la vida por los caminos que he transitado, y por la persona en que me han convertido. También por todo lo que he logrado este año, y a lo largo de mi vida. Incluso por los sueños que estoy por lograr. Estoy muy agradecida por lo que he construido, por lo que me espera, y porque ustedes me estén acompañando en todo el proceso. Doy gracias por mi vida, y por tenerlos en ella” fue el sencillo y extenso texto que eligió Conde de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Ninel Conde

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a ex esposa de Juan Zepeda se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 5 mil corazones. Además, la artista latina recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su outfit escogido y su espléndida figura física, de parte de sus más fieles followers.