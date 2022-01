Ninel Herrera Conde es su verdadero nombre. Más conocida como Ninel Conde o “El Bombón asesino”. Actualmente, tiene 45 años y no solo es cantante, sino que también es modelo, conductora y actriz mexicana.

Ninel Conde: Una gran artista

Nació el 29 de septiembre de 1976 y se ha especializado a través de los años en el género pop latino, dance, electrónica, cumbia, banda sinaloense y la clásica ranchera mexicana. Toda esa diversidad le ha dado a Ninel Conde un amplio abanico para ser una destacada artista de alto nivel.

Vale recordar que su carrera artística se inició en 1995 luego de ganar el concurso “Señorita estado de México”. Estudió teatro y expresión corporal en el Centro de Arte y Teatro Emilia Carranza.

Nunca ha parado en realizar cursos de actuación y clases de canto, también de dirección y proyección. Su trayectoria es interesante y muy admirable. Por ese motivo es que, al día de hoy, la siguen contratando para participar de diversos eventos y nuevos proyectos.

En cuanto a su vida personal, tuvo varios desengaños amorosos, hasta que se convirtió en madre de Sofía en el año 1997. Varias de sus relaciones no prosperaron y actualmente se encuentra en una disputa legal por la custodia de su hijo Emanuel.

FUENTE: Shows News

Cómo contratar a Ninel Conde

Para contratar a la destacada actriz y cantante Ninel Conde, la misma cuenta con un gran profesionalismo y experiencia. Por medio de la web oficial de Agencia Artista se la puede contactar para cualquier tipo de evento.

Dicha empresa es confiable, ya que tiene más de 35 años de experiencia en la contratación de muchos otros artistas. No obstante, en el caso particular de cómo contratar a Ninel Conde, se requiere de una información en particular en referencia a lo que se esté necesitando.

La empresa tiene en cuenta varios puntos en función al pago, al tiempo de anticipación, para qué tipo de evento o participación se la requiere. Asimismo, en la web se debe especificar si el evento es empresarial, en un salón, estadio, teatro o auditorio y, para ello, recomiendan ciertos puntos a considerar.

En la misma línea de profesionalismo, la misma Ninel Conde en su perfil de Twitter comparte información útil para su contratación. Se puede ver que detalladamente especifica que es Mexican actress, también indica el nombre de Rubén Rojas como contacto directo, su teléfono y el mail directo, como también el de prensa. ¿La contratarías?