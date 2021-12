Prepárate para ver a Ninel Conde sin maquillaje

Ninel Conde mantiene una figura espectacular a sus 45 años y no es debido solo a su genética, sino que la mexicana entrena duramente y se alimenta muy sano. En Instagram publica mucho contenido de su rutina de ejercicios y en estas fotos se la puede ver al natural, ya que no tiene problema de mostrarse sin maquillaje.

Una de las últimas publicaciones que hizo de este estilo fue hace pocos días, en la que contó que en diciembre siempre rompe la dieta para disfrutar de la mesa de Navidad y Año Nuevo. "Por eso no podemos descuidar el gym. Así que les dejo tres ejercicios que están en mi rutina semanal y pueden hacer en casa, sin necesitar pesas", aconsejó.

Y agregó: "Primero, sentadillas. Mejoran la postura, ejercitamos piernas ¡Y tonificamos el booty! Son buenísimas para entrenar el tren inferior. Otro ejercicio que me encanta son los abdominales. Mejoran nuestra resistencia, el equilibrio y nuestros abs. Y no podemos olvidarnos del tren superior. Mi ejercicio favorito para trabajarlo son los push ups o flexiones, no sólo trabajas brazos sino muchas otras partes del cuerpo… ¡Un todo en uno!".

A la actriz nacida en Toluca de Lerdo le gusta compartir sus secretos de gimnasio con sus seguidores para transmitirle la constancia con el entrenamiento y lograr que todos sean fitness. Ninel Conde va al gimnasio todos los días porque la mantiene con energía, saludable y muchas veces cuenta en chista que la ayuda "a bajar ese dulce que comió demás".

¿Qué pasó con el esposo de Ninel Conde?

Las últimas semanas no fueron fáciles para Ninel Conde, principalmente desde que su marido, Larry Ramos, fue acusado por fraude por la justicia mexicana y decidió fugarse a Estados Unidos. El FBI pidió ayuda para localizar al empresario colombiano que fue denunciado por casi 200 personas, pero aún no se sabe su paradero.

El hombre tuvo varias oportunidades de solventar su situación legal, cuando pagó una fianza de casi $50.000 dólares para que le den arresto domiciliario y no ir a la cárcel. Además, le confiscaron el pasaporte para evitar el riesgo de fuga, no podía salir de casa, y se le aclaró que no podía acercarse a un aeropuerto, algo que violó cuando acompañó a Ninel Conde varias veces a tomarse un avión.

Larry Ramos tenía una tobillera que enviaba señales a la policía para confirmar que se encontraba en su domicilio, pero logró quitársela y desde hace meses nadie sabe dónde se encuentra. Por su parte, la actriz aseguró que ella nunca supo sobre los manejos económicos de su esposo y que no se comunica con él desde que abandonó la casa. ¿Le crees?