Dayanara Torres y Marc Anthony se conocieron en 1999, se casaron en el 2000 y, 4 años después, el amor se terminó llevándolos a una separación con problemas legales.

FUENTE: Telemundo

Marc Anthony y Dayanara Torres: La separación

Marc Anthony es uno de los cantantes puertorriqueños más famosos que se ha consagrado en el mundo de la música y, no solo por su gran talento, sino también por la larga lista de novias y esposas que ha tenido en su vida. Desde Dayanara Torres, Jennifer López y Shannon de Lima, entre muchas otras más.

En el caso de su matrimonio con Dayanara Torres, precisamente el cantante y la ex Miss Universo estuvieron casados durante 4 años y tuvieron 2 hijos. Sin embargo, más allá de la linda historia de amor que los unió rápidamente, terminaron viviendo un divorcio muy conflictivo.

Por su parte, la publicista de Torres, en su oportunidad, envió un comunicado a los medios informando que Dayanara "no hará ninguna declaración al respecto". Sin embargo, al cabo de unos años, sorprendió cuando se confesó: 'Mi divorcio de Marc Anthony fue el peor momento de mi vida'. También, contó que ese momento le provocó un intenso dolor que, con los años, le sigue trayendo tristes recuerdos.

Mucho dolor: Marc Anthony se separó y se casó con JLo

En un momento de sinceridad, la modelo y actriz portorriqueña no reparó en hablar abiertamente de su separación con su exmarido. Reconoció que estuvo muy afectada por traer a la memoria aquellos duros momentos y dejó muy claro que su ruptura supuso un duro impacto que le costó mucho superar.

Por su parte, Marc Anthony nunca salió a dar declaraciones. Sin embargo, tras separarse, no esperó nada y se casó con Jennifer López. Los fans no se lo perdonaron, pero el cantante dejó claro que ya no sentía amor, pero sí un profundo respeto por la madre de Cristian y Ryan, los hijos que había tenido con Dayanara.

Si bien nunca se dieron a conocer oficialmente los motivos de por qué se separaron Marc Anthony y Dayanara Torres, hay ciertas versiones que indican cierto desgaste en la pareja, que se acrecentó con el tiempo.

Con el pasar del tiempo, y a pesar de los problemas legales que han tenido, lograron una buena amistad por sus niños. La muestra de ello fue cuando Marc Anthony se solidarizó y le demostró su apoyo a la ex reina de belleza cuando se enteró acerca del cáncer que padecía.

Después de casi 2 décadas, ahora hay rumores de reconciliación. ¿Será cierto?