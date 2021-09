Este es el grado de estudios que logró Martha Higareda

Martha Elba Higareda Cervantes nació un 24 de agosto de 1983. Actualmente, la guapísima actriz mexicana de cine y TV tiene 38 años. Nació en la ciudad de Villahermosa, Tabasco y es la hija del famoso pintor José Luis Higareda y de la actriz Martha Cervantes.

Desde muy pequeña, Martha Higareda ya participaba en actividades artísticas escolares y recreativas, por eso sus padres la impulsaron a que desarrolle su talento artístico. Fue a partir de sus 14 años que se mudó a la ciudad de México para ir por su sueño, la actuación. Siempre, sin descuidar sus otros estudios.

Mientras muchos se preguntan cuál es el grado de estudios que logró Martha Higareda, la joven -ya hoy mujer- más adelante cursó la carrera de Comunicación en el TEC de Monterrey. Mientras tenía libre -por las tardes- tomaba cursos de actuación.

"FUENTE: Barrio"

Como si fuese poco, a la par se inscribió en el Centro de Arte y Comedia “Gonzalo Correa”. Eso fue en el año 2000, donde no solo se graduó sino que también participaba en obras teatrales los fines de semana. Todo, para no entorpecer sus estudios.

Debutó en televisión como conductora del programa de Disney Channel en 1999. Además participó de exitosas las telenovelas mexicanas hasta que se convirtió en uno de los rostros más conocidos en México. En los años 2003 y 2004 regresó a la pantalla chica, ya siendo protagonista y en 2005 la actriz decidió probar suerte en Hollywood.

No hay dudas que para Martha Higareda no hubo ni hay nada imposible. En 2008 no solo volvió al cine hollywoodense de la mano de grandes actores, sino que fue por más en 2010 para debutar como guionista y productora.

En los últimos años se la vio protagonizando exitosas películas mexicanas, mientras que en la actualidad sigue alternando sus participaciones como guionista y productora. En una de sus últimas entrevistas declaró que se siente muy feliz porque siempre cumplió sus sueños.

En uno de sus últimos posteos compartió con sus fans su práctica -por primera vez- de tiro con arco, luego de haberlo deseado durante muchos años. En su Instagram publicó: “Qué deporte tan increíble. El enfoque, el entrenamiento... me encanta”.

Como si todo fuese poco, Martha Higareda también sorprendió con sus dotes en el baile. La actriz en su misma red social compartió un video donde se la ve feliz bailando y contoneando las caderas al ritmo de la salsa y dijo: “La vida es un carnaval. Hay que reír, hay que gozar. Bailando salsa porque... ¿por qué no?”.

Para quienes se preguntaban cuál es el grado de estudios que logró Martha Higareda, está claro que es puro talento, pero sobre todo, va por sus sueños constantemente. ¡Bien por ella! ¿Qué te parece?