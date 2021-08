Irreconocible: ¿Cuántos años tenía Martha Higareda en "Amar te duele"?

Con 37 años, Martha Higareda parece que no le pasa el tiempo y se lo muestra a sus más de 6 millones de seguidores en Instagram. La actriz mexicana mantiene su espléndida figura y aún es recordada por su gran papel en "Amar te duele", su primer proyecto en la pantalla grande junto a Luis Fernando Peña.

Cuando interpretó a Renata en "Amar te duele", Higareda tenía solo 19 años y recién comenzaba su carrera cinematográfica. La película se estrenó en 2002 y está basada en "Romeo y Julieta", la obra de teatro clásica de William Shakespeare: es una versión que trata de reflejar la vida cotidiana de los jóvenes mexicanos, poniendo énfasis en la discriminación que existe en el país y la intolerancia originada por la situación económica.

Por este proyecto ganó el premio MTV Movie Awards México en la categoría de "Actriz Favorita" en 2003 y la posicionó entre las actrices más cotizadas. "Amar te duele" fue un despegue en su carrera y a partir de allí no paró de trabajar en el cine y también se le abrieron puertas en la televisión.

Martha Higareda cumplió su sueño

Luego de muchos años de pensarlo, finalmente cumplió su sueño de realizar tiro al arco y su experiencia fue excelente. Con dos publicaciones en Instagram, la actriz compartió con todos sus seguidores sus habilidades y el momento que tanto estaba esperando

"Me encanta este entrenamiento. Ayer fue mi primera vez usando arco y flecha. Completamente en el momento, sin distracciones, enfocada. Me encantó este deporte. Maybe I’m hooked for life" (Quizás esté enganchada de por vida), escribió en el pie de la foto.

Mientras que en el video expresó: "Que deporte tan increíble. El enfoque, el entrenamiento... me encanta :) por muchos años quise practicar este deporte y hoy el sueño se hace realidad".

Martha Higareda ya tiene más de 900 publicaciones en Instagram, donde muestra su día a día, sus outfits, sus deportes preferidos y también contenido de su podcast "De todo un mucho". Además, comparte sus momentos más relajados para disfrutar después de tantas horas de trabajo.

¿Recuerdas a Martha Higareda en Amar Te Duele?