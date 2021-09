Paty Navidad salió a hablar del covid-19 y estas fueron las repercusiones

Ana Patricia Navidad Lara tiene 48 años y es conocida popularmente como Paty Navidad. Es una actriz y cantante mexicana reconocida ya que desde los 17 años se inició participando en el concurso “Señorita Sinaloa” donde luego logró ingresar más tarde al Centro de Educación Artística de Televisa.

Ya en 1998 tuvo la oportunidad de grabar su primer disco llamado “Instantes” con el que consiguiendo vender más de 100 mil ejemplares. Sin dudas, una talentosa y afortunada en sus comienzos.

Tras llevar un tiempo alejada de las luces, Paty Navidad salió a hablar del covid-19 y las repercusiones no fueron las esperadas. La actriz decidió aparecer después de superar la enfermedad por la que estuvo hospitalizada indicando que no piensa vacunarse.

Esa confesión, claramente le trajo muchos inconvenientes. Entre comentarios y malas vibras, la actriz rompió en llanto cuando contó que llegó a recibir mensajes en los que le expresaba el deseo que de que se muriera.

Precisamente en su reaparición, durante el programa “Al Extremo” no pudo evitar llorar ante las cámaras y ante tantas malas intenciones. Añadió que ella jamás había dicho que el coronavirus no existe. Todo fue un malentendido.

“Nunca, nunca, nunca he dicho que el coronavirus no existe, virus, bacterias, parásitos han existido toda la vida, es más tenemos que convivir con ellos porque el sistema inmunológico se fortalece”.

Así también, aprovechó a contar cómo llevó la enfermedad. Declaró que nunca llegó a estar grave de salud como tampoco dejó que la entubaran cuando ingresó al hospital.

Para cerrar, durante la misma entrevista quiso dejar muy claro que ella nunca tuvo ni tiene la intención de invitar a la gente a que no se vacune contra la covid-19. Lo único que hizo fue dar a conocer su postura, que ella no se aplicará las dosis para protegerse, simplemente por una decisión personal.

“Se ha dicho que yo digo a la gente que no se vacunen, esa es otra mentira. Yo he dicho, ‘yo Patricia Navidad, no me vacuno’ pero es mi derecho elegir vacunarme o no…”

En el momento que señaló todos los ataques que le llegaron a ella y a su familia, fue cuando Paty Navidad rompió en llanto. Muy triste de parte de la gente, que mientras ella se recuperaba, querían que se muriera. Pero no, dijo: "No me morí, lo siento".

Paty Navidad salió a hablar del covid-19 y estas fueron las repercusiones. ¿Qué te parece la postura de la actriz sobre el coronavirus y las vacunas?