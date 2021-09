Desde la playa, Geraldine Bazán eleva la temperatura con su belleza

Geraldine Bazán es una de las grandes personalidades mediática del país mexicano y es que gracias a su talento a la actuación y a su extraordinaria hermosura, la también modelo se ha mantenido en el ruedo desde hace más de 25 años. Ya con 38 años, la actriz posee una espléndida figura y esto se debe una estricta rutina alimentaria y de entrenamiento.

En las últimas horas, Geraldine publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de seguidores de todo el planeta. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su belleza ante la cámara desde la playa. La oriunda de Ciudad de México lució un escotado traje de baño estampado. Además, la azteca complementó su look con el cabello suelto y su rostro al natural, sin una gota de maquillaje.

“En el mar como en el amor, una vez que te enarenas ya valió…” fue el epígrafe que eligió Geraldine Bazán para acompañar sus recientes y veraniegas instantáneas en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la ex mujer de Gabriel Soto se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 13 mil corazones en tan solo unas horas. Además, su posteo recibió cientos de mensajes de cariño y halago por parte de sus más fieles followers hacia su magnífica figura física.

Fuente: Instagram Geraldine Bazán

Por último, la madre de Geraldine Bazán habló con los medios de comunicación sobre el nuevo romance de su hija y dijo lo siguiente: “No quiero que me lo presente. Porque no" y "A mí no me debe de gustar; le debe de gustar a ella. Con quien sea feliz, voy a estar muy contenta".

Fuente: Instagram Geraldine Bazán