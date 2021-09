Adamari López demuestra como lucir un minivestido ideal para esta temporada

Adamari López se animó a confesar una de sus principales cirugías estéticas. Recordamos que la actriz y presentadora de televisión puertorriqueña de 50 años bajo una gran cantidad de peso y sus fans están pendientes de todos los detalles de su cuerpo.

“Con la bajada de peso, todo el mundo me ha preguntado que si me las he operado; pues sí me las operé hace 15 años atrás, cuando estuve enferma, pero están ahí igualitas desde esa época" señaló la ex pareja de Toni Costa ante las incesantes preguntas de sus seguidores y algunos miembros de la prensa de espectáculos.

Este jueves, la cuenta oficial de Instagram del magazine de Telemundo publicó dos fotografías de Adamari López que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores de todo el planeta. En ellas se puede ver a la chaparrita posando desde el set de grabación del magazine de la señal “Telemundo”, luciendo un elegante minivestido con un estampado floral, zapatos taco aguja a tono, su cabello suelto con ondas y un delicado make up.

“Hoy es un buen día para sonreír” @adamarilopez contagiándonos con su bonita energía #hoyDia” fue el texto que eligió de epígrafe la cuenta de Instagram para acompañar las postales de la ex pareja de Toni Costa en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Hoy Día

Este posteo que tiene como principal protagonista a la bella López se llenó velozmente de likes superando la barrera de los 4 mil corazones. Sin dudas la oriunda de Humacao, Puerto Rico, es una de las celebridades preferidas en las redes sociales y eso queda demostrado en cada una de las publicaciones donde aparece ya que se viralizan de veloz manera.