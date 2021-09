Galilea Montijo vs. Sebastián Rulli: cómo quedó la relación después de la polémica

Todo se inició cuando la conductora de Televisa, Galilea Montijo hizo públicamente una importante crítica sobre la postura que tuvo el actor originario de Argentina, Sebastián Rulli.

Vale recordar que el actor habría opinado acerca del escándalo originado por 30 influencers y personajes de la farándula mexicana que promovieron a ayudar a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante la veda electoral.

Galilea Montijo vs. Sebastián Rulli

El hecho fue precisamente durante un encuentro con los medios, donde Galilea Montijo no reparó en dar su opinión sobre el galán de telenovelas, expresando que debería mantenerse al margen de la política nacional, por el simple hecho de ser originario de Argentina.

Así mismo, la conductora arremetió y fue por más. A pesar de que el Sebastián Rulli ya tenga su nacionalidad mexicana y resida en México hace años, dijo: “Yo adoro a Sebastián, es un guapo, pero es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo, ¿no?” finalizando:

“Aunque sea mexicano. Es como si yo me voy a Argentina y me pongo a hablar de la política argentina, pues no le sé”, concluyó Galilea Montijo en un video que se encuentra disponible en el canal de YouTube del periodista Eden Dorantes.

"FUENTE: Minuto Informativo"

¿Cómo quedó la relación después de la polémica?

Como era de imaginarse, rápidamente en las redes sociales, la opinión de Galilea generó varios comentarios, sobre todo un poco críticos: “¿En serio su contestación es que es un país que no es suyo? Sebastián tiene años en México y puede hablar y defender el país. Aparte, no necesita ser mexicano para ver la corrupción que hay aquí” fue la opinión de un usuario, entre muchos otros más.

Tras los dichos de Galilea Montijo, Sebastián Rulli tampoco se quiso quedar callado y dijo: “Ella hubiera hecho lo mismo”. El actor le envió ese contundente mensaje -a través de su cuenta de Instagram- a Galilea, luego de ser criticado.

Vale aclarar que lo hizo como un comentario en la publicación del periodista que la entrevistó, Eden Dorantes: “La respuesta habla por sí sola. El que defiende lo indefendible es porque hubiera hecho lo mismo ante un ofrecimiento igual”.

Ante la duda de cómo quedó la relación después de la polémica, ambos coinciden en que se llevan bien y simplemente manifestaron su postura, independientemente del afecto y el respeto que se tienen. Pero la realidad, es que nadie les cree.

¿Tú qué piensas? ¿Estará arrepentida Galilea Montijo de sus dichos acerca de Sebastián Rulli?