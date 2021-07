¿Quién es la esposa de Sebastián Rulli? Descubre todo sobre la mujer que le robó el corazón

El medio del espectáculo tiene varias parejas que se colocaron como las más estables y pese a los escándalos, una de ellas es precisamente la de Angelique Boyer y Sebastián Rulli.

Aunque no todo es perfecto, ambos actores siempre se mantienen en contacto con sus fans a través de las redes sociales. Comparten más de lo imaginable de sus vidas privadas demostrando todo lo enamorados que se encuentran.

Pero bien, igualmente al día de hoy no todos conocen quién es la esposa de Sebastián Rulli, la mujer que le robó el corazón. Y es que cabe destacar que el guapísimo actor y modelo argentino nacionalizado en México, con sus 46 años ya estuvo casado en primeras nupcias con la actriz Cecilia Galliano.

En ese sentido, su matrimonio duró desde el 2007 al 2011. Ambos tuvieron un hijo, Santiago Rulli Galliano, a quien hasta el día de hoy cuidan y reservan mucho su intimidad. En ese entonces Cecilia ya tenía una hija que pertenecía a una relación previa con un modelo Italiano.

Por su parte Cecilia Galliano –a pesar de ser de nacionalidad argentina– es considerada una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana. Además, una de las razones por las que se hizo muy conocida fue por su relación con el actor Sebastián Rulli.

"FUENTE: Milenio"

Angelique Boyer: La mujer que le robó el corazón

Para saber todo sobre la mujer que le robó el corazón a Sebastián Rulli, es importante tener en cuenta que la actriz mexicana de origen francés Angelique Boyer lo conoció al galán en la telenovela “Teresa” en 2010 mientras ella tenía una relación con el productor José Alberto Castro.

En ese entonces la joven Boyer tenía 26 años y actualmente a sus 33 ya es toda una actriz consolidada por su talento y no por ser la novia del actor. De hecho, a su corta edad ya es ganadora de 3 Premios TVyNovelas, un Premio Bravo y un Premio ACE a la mejor actriz.?

Aunque se diga que el inicio de la relación fue en la telenovela, no es cierto. La actriz reveló en varias entrevistas que fue mucho después. Precisamente en el set de “Lo que la vida me robó”.

A partir de allí el galán la apoyó durante la muerte de su madre y fue así que finalmente ella reconoce que se dio cuenta lo enamorada que ya estaba de Rulli.

En una de las entrevistas para el programa Confesiones, Boyer declaró que “ahí me fue conquistando porque realmente pude contar con él y no hubo ningún tipo de presión, las cosas se fueron dando (…) Después (de una obra de teatro) me fui a Francia y ahí lo empecé a extrañar, ahí dije ‘creo que me enamoré’”, explicaba la novia del galán.

Y continuó, “Hablamos por Facetime por horas, en cuanto regresamos él de su viaje y yo del mío pues ya no nos resistimos más y se dio algo que no esperábamos”.

La joven actriz que le robó el corazón a Sebastián Rulli reconoce que en su intimidad tienen algunas diferencias. Parece ser que a su galán no le agrada del todo que fume, aunque detalló que es porque se preocupa por su salud.

Ya sabes quién fue la esposa de Sebastián Rulli y todo sobre la mujer que le robó el corazón, al menos hasta ahora. ¿Te lo imaginabas? ¿Habrá planes de casamiento?