Tiembla Kim Kardashian: el look de Ester Expósito que desató furor en redes

Ester Expósito se convirtió en la nueva portada de la revista ‘Harper’s Bazaar’ de la edición de México. Esta es la tercera portada que consigue la actriz española de cine y televisión de 21 años. Anteriormente, también había sido la principal la tapa de: ‘L’Officiel’ en México y ‘Grazia’ para Italia.

En las últimas horas, Ester compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que enamoró a gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la blonda luciendo un corset de vinipiel con un gran moño rosa. La intérprete de "Lucía Castán Grau" en “La Caza. Monteperdido” complementó su look con su cabello recogido, un gran collar piedras preciosas y un delicado make up.

“@harpersbazaarmx con mucho amor para udsss” fue el simple y promocional texto que eligió Expósito de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la estrella de Netflix y a su amiga Marta Luque se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 1.5 millones de corazones. Además, en su posteo Ester Expósito recibió miles de mensajes de apoyo y cariño de parte de sus más fieles seguidores hacia su look y su magnífica figura física.

Fuente: Instagram Ester Expósito

El look que escogió Ester para esta ocasión se asemeja bastante al escogido por la socialité estadounidense, Kim Kardashian. Una de las protagonistas de “Keeping up with the kardashians” utilizó un outfit muy similar para los festejos navideños del año 2020.