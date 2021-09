Silueta perfecta: Sarah Kohan sacudió la red con su hermosura

Sarah Kohan volvió a comprobar en las plataformas virtuales toda su belleza y elegancia con unas nuevas imágenes. En tanto que su ex esposo celebró su gol y su vuelta a las canchas tras su lesión, en su cuenta de Instagram.

“Que pinche alegría después de tanto tiempo sin poder jugar que volvamos a marcar. No es un mérito personal sino de todos los que formamos esta gran familia que es el LA Galaxy, el resultado no fue el que hubiéramos deseado pero el equipo no bajo los brazos durante los 90 minutos. Debemos cerrar con todo y dejarnos la vida en cada partido restante, ya que aún nos queda mucho por mejorar, pero no bajaremos los brazos y mucho menos nos rendiremos. ¡Vamos enfocados en lo que sigue” indicó Javier Chicharito Hernández.

En las últimas horas, Sarah Kohan publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores de todo el mundo. En la misma se puede ver a la oceánica desplegando toda su belleza ante la cámara. La oriunda de Sidney lució una bra de strass y elegante conjunto de color negro compuesto por un blazer y un pantalón de vestir. Además, la bella artista complementó su look con su cabello suelto, un collar y un delicado make up.

Fuente: Instagram Javier Chicharito Hernández

“Anoche @ysl haciendo que mis sueños de adolescente de tener un sujetador enjoyado se hagan realidad” fue el sencillo y promocional texto que eligió Kohan de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Sarah Kohan

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la ex esposa de Javier Chicharito Hernández se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 5 mil corazones. Además, la bella australiana recibió en su posteo cientos de mensajes de cariño y halago por parte de sus más fieles followers hacia su magnífica figura física.