Rita Ora cautivó a sus fans con un transparente vestido

Rita Ora se encuentra muy feliz tras el estreno de su más reciente tema musical titulado “Seaside”. Este tema musical ya cuenta con más de 1.5 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube en menos de 24 horas.

Esta flamante colaboración de Rita es en conjunto con la cantante mexicana Sofía Reyes, la veterana compositora Diane Warren y el trío Reik. Esta no es la primera vez que la artista británica realiza un hit musical junto a Sofía Reyes ya que en el pasado lanzaron junto a la cantante Anitta el éxito musical “R.I.P”.

Hace unas horas, Rita Ora publicó una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la europea desplegando toda su belleza ante la cámara para una producción profesional destinada a la mencionada canción. La oriunda de Pristina lució un traslúcido vestido y un conjunto de ropa negro. Además, la artista europea complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

“#Mar con @dianewarren @sofiareyes Y @reikmx sale hoy!!! Desliza hacia arriba en mis historias para verlas y compartirlas” fue el simple y promocional texto que eligió Ora de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la intérprete de “How to Be Lonely” se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 158 mil corazones. Además, la talentosa artista recibió miles de mensajes de cariño y halago de parte de sus fans, hacia su look y su envidiable figura física.

