Sofía Vergara hoy tiene 49 años y fue una de las presentadoras destacadas este año de la gala de Stand Up To Cáncer. Vale destacar que dicho evento está destinado a recaudar fondos para curar el cáncer y fue la misma Vergara que –a través del reporte de PEOPLE - recordó su batalla cuando le detectaron hace unos años cáncer de tiroides.

Cabe recordar que la actriz colombiana fue diagnosticada de esa enfermedad cuando tenía 28 años y la experiencia, según remarcó, le cambió la vida a un antes y un después.

FUENTE: Vanity Fair

La súper estrella de la exitosa serie Modern Family, recordó: "A los 28 años durante una visita de rutina al médico, mi doctor sintió una masa en mi cuello" y confesó: "Me hicieron muchos exámenes y finalmente me dijeron que tenía cáncer de tiroides. Cuando eres joven y escuchas la palabra 'cáncer', tu mente viaja a tantos lugares, pero traté de no entrar en pánico y de educarme".

Sin dudas, ese fue el momento más duro en la vida de Sofía Vergara y contó que toda la información que fue recabando en su momento, la hizo sentirse mejor porque estaba viviendo realmente un shock.

FUENTE: Crónica Global - El Español

En medio de su discurso, reflexionó: "Leí cada libro y descubrí todo lo que pudo sobre esto. Fui afortunada de que la detección fue temprana y de tener el apoyo de mis doctores, y sobre todo de mi familia. Aprendí mucho de ese momento, no solo sobre el cáncer de tiroides".

Así también, la actriz y empresaria contó que aprendió una importante lección: "En tiempos de crisis, somos mejores cuando estamos unidos".

FUENTE: La Prensa de Lara

Vale destacar que en esos momentos, Sofía prefirió mantener su diagnóstico de cáncer en secreto y por varios años más. Necesitaba, no solo reflexionar, sino asumir todo lo vivido. No quería estar bajo la presión de los reflectores y los medios durante ese momento. Recuerda que todo le fue muy difícil y lo único que sentía es que su prioridad, era recuperar su salud y nada más.

Fue en el 2011 que confesó a la revista Health: "Tener cáncer no es divertido. No quieres lidiar con más nada mientras estás pasando por eso". ¿Ya conocías que ese sería el momento más duro en la vida de Sofía Vergara?