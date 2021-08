Angelina Jolie se sumó a Instagram con un categórico mensaje y con récord incluido

Angelina Jolie sorprendió, este viernes, a gran parte de sus millones de followers de todo el planeta al unirse oficialmente a la red social Instagram. La actriz estadounidense de 46 años abandonó una selecta lista de estrellas de Hollywood que no poseían un perfil en la red de la camarita. Entre los famosos que aún siguen sin utilizar la mencionada plataforma propiedad de Facebook se encuentran Scarlett Johansson, Jennifer Lawrence, George Clooney y Brad Pitt.

El primer posteo que realizó Angelina en su cuenta oficial de Instagram fue la de una carta que denuncia la actual situación de Afganistán tras el ascenso al poder de los talibanes.

“Esta es una carta que me envió una adolescente en Afganistán. En este momento, el pueblo de Afganistán está perdiendo la capacidad de comunicarse en las redes sociales y de expresarse libremente. Así que vine a Instagram para compartir sus historias y las voces de quienes en todo el mundo luchan por sus derechos humanos básicos. Estaba en la frontera de Afganistán dos semanas antes del 11 de septiembre, donde conocí a refugiados afganos que habían huido de los talibanes. Esto fue hace veinte años” fue la primera parte del extenso mensaje de la ex esposa de Brad Pitt.

Fuente: Instagram Angelina Jolie





“Es repugnante ver a los afganos ser desplazados una vez más por el miedo y la incertidumbre que se ha apoderado de su país. Gastar tanto tiempo y dinero, derramar sangre y perder vidas solo para llegar a esto, es un fracaso casi imposible de entender” continuo Jolie.

Fuente: Instagram Angelina Jolie





“Ver durante décadas cómo los refugiados afganos, algunas de las personas más capaces del mundo, son tratados como una carga también es repugnante. Sabiendo que, si tuvieran las herramientas y el respeto, cuánto harían por sí mismos. Y conocer a tantas mujeres y niñas que no solo querían una educación, sino que luchaban por ella. Como otros que están comprometidos, no me apartaré. Seguiré buscando formas de ayudar. Y espero que te unas a mí” finalizó Angelina. Por otra parte, la artista norteamericana se convirtió en la primera persona en lograr superar los 3 millones de seguidores en Instagram en menos de 24 horas, superando a estrellas como Jennifer Aniston, Johnny Depp y al científico David Attenborough.