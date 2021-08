La actriz venezolana, Scarlet Gruber con tan solo 32 años ya ha trabajado en varios proyectos nacionales. De hecho, el más reciente y por el que más se la pueda recordar es su destacada interpretación en la telenovela “Quererlo todo”.

En una reciente entrevista habló de toda la producción, de futuros proyectos y del sentimiento profundo que siente hacia la República Mexicana. Más allá de haber nacido en Caracas, Venezuela y ama su país, México la tiene encantada.

En una de sus tantas declaraciones, para quienes se preguntan dónde vive actualmente Scarlet Gruber, dijo: "Amo a México con el corazón. Me he enamorado de su gente, de su calor humano, de sus valores familiares, de su comida. Amo todo lo que tenga que ver con México, me encantan los pueblos mágicos".

"FUENTE: La Opinión"

Probablemente por todos esos sentimientos que la tienen alucinada, la joven actriz siga eligiendo vivir en México. Tras el éxito que lograron junto a sus compañeros en la telenovela “Quererlo todo”, la venezolana destacó su amistad con Danilo Carrera y Michelle Renaud y que son 2 compañeros de lujo.

En referencia a la telenovela y su éxito, feliz y agradecida enfatizó: "Le está yendo increíble. El horario que tiene es muy familiar y es, sin duda, una novela clásico, estamos volviendo a esas historias bonitas que todos disfrutan ver".

Así también, Scarlet aprovechó su momento de charla y elogió al productor Ignacio Sada: "Amo a Nacho, él fue el primer productor que me dio la oportunidad con Sin tu mirada. Siempre está preocupado por nosotros, es muy amable y en verdad que se volvió mi amigo".

Para quienes mucho no recuerdan o desconocen su trayectoria laboral, Scarlet contó que lleva 10 años de carrera, y que la misma la comenzó en Estados Unidos. La explicación se debe a que en su país, Venezuela, nunca tuvo la oportunidad de trabajar. Por ello se inició en Miami, precisamente en la cadena de Telemundo con un melodrama llamado “Aurora".

A la venezolana le apasiona actuar y sin dudas lo ha demostrado. En cuanto a su vida privada siempre prefiere evitar hacer comentarios y mantener lo más posible sus reservas.

“Yo estoy muy tranquila. De mi vida amorosa no me gusta hablar, eso siempre lo he mantenido muy íntimo, muy para mí, pero ahorita estoy muy tranquila. Muy enfocada en ‘Quererlo todo’” finalizó la joven que sin dudas, tiene mucho futuro por delante.

¿Ya conocías donde vive actualmente Scarlet Gruber?