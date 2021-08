Recordamos cuando Lupillo Rivera literalmente borró a Belinda de su vida

Los cantantes Belinda y Lupillo Rivera coincidieron como jurados en la primera temporada de "La Voz... México", que se transmitió por TV Azteca. Ambos tuvieron muy buena química y rápidamente comenzó a notarse que había algo más que una amistad.

A las pocas semanas que se estrenó el programa, surgieron rumores de una posible relación sentimental y una fuente anónima confirmó a la revista People que existía un romance, al punto que llegaban juntos a las grabaciones y se los veía muy de cerca en los pasillos del canal.

"Ella siempre que tiene un descanso pasa tiempo en el camerino de Lupillo", contó en ese entonces la misma persona que no quiso revelar su nombre y, además, fue quien dio a conocer que Rivera se había tatuado el rostro de Belinda en uno de sus brazos.

Fuente: La Voz

La cantante mexicana expresó al mismo medio que solo eran amigos: "Es de las personas mas increíbles que he conocido, es un gran ser humano y espero que sea amigo para toda la vida. Lo quiero mucho, es un gran compañero, igual que los (otros) tres coaches. Dijeron (que tengo un romance) con Lupillo porque nos llevamos muy bien y estamos sentados juntos y a la gente le da mucha risa".

Pero las declaraciones de Belinda no coinciden con una entrevista que dio Lupillo tiempo después al programa de YouTube llamado “Chisme No like”. Allí confesó que sintió un gran amor por ella desde que empezó el programa en marzo y terminó en agosto, que "la amó locamente y le hubiese bajado el cielo y las estrellas".

Lupillo borró el tatuaje de Belinda

Nunca se los vio en público y ni se conocieron los motivos de la separación, pero el artista estadounidense decidió eliminar el rostro de Belinda que tenía en su brazo izquierdo. Para esto acudió a un estudio de tatuajes en Ciudad Guzmán, Jalisco, y desde allí mostró cómo fue el procedimiento para quitarlo.

El motivo por el cual tomó esta decisión es por respeto a su actual pareja sentimental, mientras que Belinda confirmó el pasado mayo su compromiso con el músico Christian Nodal con un anillo valorado en 3 millones de dólares. Ni Lupillo ni la cantante mexicana volvieron a hablar de su romance y los detalles del amor se quedarán con ellos.

