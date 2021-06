Belinda siempre se caracterizó por ser una mujer empoderada. Su lucha desde muy joven se destaca por ir siempre por lo que quiere y deja claro que no se conforma con poco. De hecho, al momento que la critican ya sea por su look o alguna decisión no le importa decir todo lo que piensa.

A pesar de algunos rumores que circularon, desde TV Azteca aseguran que no se trata de que Belinda es caprichosa y mala compañera. Simplemente quieren renovar el show. Sin embargo, las versiones de “algunas” actitudes que tuvo llevaron a sospechar que fue despedida por otros motivos.

Parece ser que para esta nueva etapa del programa "La Voz... México", Belinda no pudo negociar como quería con los productores.

Todo apunta a que desde que se enteró que Danna Paola ganaría más que ella como “jurado” del programa, puso el grito en el cielo exigiendo una desorbitada suma de dinero.

Belinda ¿es caprichosa?

Más allá de los rumores o certezas de si Belinda es caprichosa y mala compañera, no hay dudas de que la intérprete de “Amor a Primera Vista”, durante el tiempo que estuvo en el programa, se convirtió en una de las coaches más queridas por todo el público.

Aún así, la decisión de TV Azteca no tiene marcha atrás. Esta vez no les interesó mantenerla. La realidad es que Belinda estuvo durante 5 temporadas seguidas en el show y en la actualidad se encuentra ocupada en España grabando una serie.

El Show se renueva y Belinda lo sabe

La realidad, es que la última temporada estuvo compuesta por grandes y exitosos coaches como Belinda, María José, Yahir y Ricardo Montaner. Entre tantos rumores, la producción salió a desmentir todo lo que se dice de Belinda y aclaró que solo quieren “renovar a casi todo el equipo” y así darle una nueva cara al show.

La única que seguirán viendo como coach es a María José. Estará unida a 3 nuevos famosos en el reality show de la edición del 2021 que ya se estrenó el 1° de junio. Por su parte también estará Miguel Bosé, se suma Jesús Navarro y Edith Márquez.

Si Belinda es caprichosa y mala compañera quedará en las internas del antiguo grupo de coach de La Voz... México, que ya no estarán y en la producción del programa que ya lo desmintió todo.

¿Tú que crees?