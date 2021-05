Despedida: Belinda pierde su trabajo, ¿Por pedido de sus compañeros?

Belinda cantante y actriz mexicana quien, comenzó su carrera como actriz infantil a la edad de 10 años en la telenovela mexicana “Amigos x siempre”. Durante su primera década en la industria pop mexicana, Belinda se convirtió en una figura prominente de la música pop latina y de la cultura popular, con una vida personal muy publicitada, lo que la llevó a ser considerada la princesa del pop latino. No obstante al parecer su difícil personalidad la estaría llevando a la ruina haciendo que nadie quiera trabajar con ella.

La cantante mexicana ha vendido alrededor de 1,5 millones de discos de manera solista siendo así una de las cantantes latinas más vendidas y una de las mejores exponentes del pop latino. Además de ello, a lo largo de su carrera Belinda ha ganado varios premios entre los que destacan: TV y Novelas, Premios Oye!, Premios MTV Latinoamérica, Premios Lo Nuestro, entre otros. Desde el año 2019 la artista se desempeña como jurado y coach en “La Voz México” y “La Voz Senior México” aunque al parecer esto estaría por cambiar.

“La voz México” es un reality show y concurso de talentos mexicano, basado en el formato de “The Voice", originado en Países Bajos y parte de la franquicia internacional “The Voice”. México fue el primer país de habla hispana en adaptar este formato y de los primeros 7 de manera global. La primera edición de México inició en 2011 con la conducción de Mark Tacher con Cynthia Urias tras bambalinas; desde su estreno el programa se ganó una gran audiencia y rating. Sin embargo Belinda no podría estar a la altura de programa debido a sus grandes pretensiones y exigencias que la vuelven insoportable.

La producción de “La voz México” habría despedido a Belinda a causa de su mal carácter generando que la cantante no sea parte de la siguiente temporada del reality show. En dicho programa la actriz se desempeñaba como coach y jurado aunque al parecer no estaría muy contenta con su sueldo. Sin embargo, esta vez Belinda no habría podido negociar con los productores un aumento de sueldo.

Imagen: El Universal

Tal parece que la imagen y talento de Belinda no es lo suficientemente valioso para TV Azteca, una de las televisoras más grandes de México, ya que no se esforzaron demasiado en mantenerla en el programa. Fuertes rumores sugieren que la exigencia de Belinda de tener un aumento de sueldo se debe a que la cantante se habría enterado de que Danna Paola, cantante, ganaba mucho más cuando trabajaba de juez en “La Academia”, realiy show. No obstante, también se cree que la producción quiere renovar a casi todo el equipo de “La voz México” para conseguir una nueva imagen. Finalmente parece ser que la única juez que seguirá como coach es María José uniéndose a ella nuevos famosos como Miguel Bosé, Jesús Navarro, vocalista de Reik, y Edith Márquez.