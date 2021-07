Ángela Aguilar vs Karol G: los dichos polémicos

Todo sucedió durante la presentación en los Premios Juventud 2021. La joven cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro, popularmente conocida por su nombre artístico Karol G generó algunas críticas inesperadas.

Por su parte, la hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar hizo sus comentarios y opinó sobre la polémica presentación de Karol G y el particular estilo de la cantante.

Cabe destacar, para quienes no la vieron, que Karol G cantó el tema '200 copas' acompañada de un Mariachi en pleno escenario de los Premios Juventud. Dicho evento tuvo lugar el pasado 22 de julio.

La ceremonia, además de haber sido un gran espectáculo, como es de costumbre, recibió algunas críticas, pero esta vez puntualmente por la interpretación de la joven colombiana.

Los dichos polémicos que se hicieron eco en todos los medios, fue durante una entrevista justo en el momento en que la cantante de regional mexicano, Ángela Aguilar llegaba al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La joven solo se limitó a responder y comentó que aunque considera que la música es universal, por ende cualquiera puede interpretarla a su manera, ella jamás había escuchado que un mariachi cante con letras groseras.

Sin dudas, ese comentario revolucionó una gran polémica, porque se estaba refiriendo directamente al mariachi que acompañó a Karol G.

Ante las cámaras de Suelta la Sopa, la joven Ángela dijo puntualmente: “Yo creo que la música es universal y todos lo pueden cantar” y agregó: “Pero yo nunca he escuchado a alguien decir malas palabras durante el mariachi”.

Tras sus dichos, la hija de Pepe Aguilar fue inmediatamente cuestionada. Pero no fue solo eso, también se hizo cargo de las burlas y cientos de memes que recibió acerca de su vestuario. Parece que el vestido que utilizó en aquellos premios fue un tanto excéntrico aunque Ángela aseguró que no le molestó en lo absoluto que la comparen con la “Popis” el personaje del Chavo del Ocho.

Su devolución fue para el programa Venga la Alegría: “Pues la verdad todo me gusta ponerme, siempre conservándome y no enseñando demasiado”. Tras tanta polémica, hasta su hermano salió a defenderla de las duras críticas que recibió en las redes sociales.

Eso sí, muy fiel a sus convicciones, también dijo: “Hay gente que le va a gustar, hay gente que no le va a gustar. Hay gente que acabas de sacar una canción y le encanta. Pero así como hay gente que le va a encantar, hay gente que le va a chocar, y es parte de eso, no es personal”.

Ángela Aguilar vs. Karol G

Retomando a los dichos polémicos que generaron una “supuesta” disputa entre Ángela Aguilar y Karol G todo siguió dando que hablar. Tras decir: "No me gustó las malas palabras que usó", todos salieron a sumarse a las críticas.Eso demostró que no solo quedó en que no le gustó lo que hizo la reguetonera, sino que las redes salieron a apoyarla y a sumar más críticas.

Por su parte, su papá, Pepe Aguilar, también se detuvo y les dijo a los reporteros que a él sí le gustó la interpretación de Karol: "Está padrísimo que artistas de otros países puedan hacer nuestra música".

Sin embargo, Karol G ni se inmutó y hasta el momento no salió a defenderse ni dar declaraciones acerca de todos los comentarios polémicos sobre su inesperada presentación. Mírala. ¿qué opinas?