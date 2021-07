Marla Solís, hija de Marco Antonio Solís, al rojo vivo con un bikini que vas a querer incorporar en tu armario

Marla Solís volvió a demostrar toda su belleza en las redes sociales con un veraniego contenido multimedia que se viralizó de inmediato entre sus seguidores. Previamente la joven compartió diversos mensajes de reflexión en sus historias de Instagram.

“Hay lecciones para todos. Quedarse pegados en el dolor es una manera de evitar la incomodidad de los “darnos cuenta”. ¡A crecer! La evolución requiere adueñarnos de lo que nos toca” y “Cada quién a lo suyo. Si no somos analistas políticos, no hagamos análisis. Aportemos desde el individuo que somos y lo que cada uno tenernos para dar… QUE SEA DE VALOR, QUE SUME, QUE APORTE. Y sí, a veces es en silencio, conteniendo el espacio, conectando a la paz adentro, y siendo fuente, no desagüe” fueron algunas de las mencionadas recomendaciones de la hija de Marco Antonio Solís.

Marla Solís, publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que enamoró a gran parte de sus miles de followers. En la mencionada pic se puede ver a la hija del intérprete de “Mi eterno amor secreto” desplegando toda su belleza ante la cámara mientras disfruta de un soleado día de playa sumergida en el agua. La bella latina lució una colorida bikini y lentes de sol.

Fuente: Instagram Marla Solís

“Elijo descansar en la frecuencia del amor” fue el sencillo y corto texto que eligió Solís de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Marla Solís

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la hija de Marco Antonio Solís se llenó de likes rápidamente superando con facilidad la barrera de los 600 corazones en tan solo unos minutos. Además, la mexicana recibió decenas de mensajes de cariño y halago hacia su espléndida figura y su look de parte de sus más fieles seguidores.