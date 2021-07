JLo: de dónde viene el apodo que lanzó al estrellato a Jennifer Lopez

Jennifer Lopez es conocida como JLO o la "diva del Bronx", dos apodos que lleva con orgullo desde los inicios de su carrera y que no la hacen olvidar el barrio donde se crió en Nueva York. "J.LO" fueron las iniciales de su segundo disco en 2001 y, aunque muchos crean algo distinto, fue un colega quien la bautizó con ese sobrenombre.

La historia popular que se conoce es que se lo invitaron sus fanáticos hace años como una manera de reconocerla con un nombre más original y trascienda en la historia. Así ocurre con muchos artistas como “El rey del pop" a Michael Jackson y el "Sol de México" a Luis Miguel.

¿Quién le otorgó el apodo JLO?

Durante muchos años, Jennifer Lopez nunca salió a confirmar ni desmentir si fueron o no sus seguidores quienes la apodaron JLO y hasta que participó del concurso World of Dance, donde reveló la verdad. Todo comenzó en 1999 cuando la cantante estaba en pareja con el rapero Sean John Combs, conocido como Puff Daddy.

Por ese entonces, Puff Daddy hacía colaboraciones con el rapero Dwight Errington Myers, popularmente conocido como Heavy D., y este la iba a vistar a Jennifer Lopez a los estudios mientras grababa. Fue allí cuando Heavy D. la empezó a llamar cariñosamente Jenny Lo que después mutó a JLO.

"Solía venir al estudio cuando estaba trabajando en mi primer álbum, y siempre me llamaba Jenny Lo. Por aquel entonces estaba saliendo con Puff, así que para los demás éramos Puffy y Jennifer Lo, o Jenny Lo, y así empecé a aparecer en las canciones, porque nos mencionaba en la música de otros", contó la artista.

Cómo empezó su carrera Jennifer Lopez

Jennifer Lopez nació en la zona de clase media Castle Hill en el barrio del Bronx, ciudad de Nueva York, y siempre tuvo un gran interés por el baile hasta que en 1993 decidió dedicarse a la actuación. Su primer papel protagónico fue en la película “Selena”, en la que se convirtió en la primera actriz de ascendencia latina en ganar un millón de dólares y además fue nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz.

A partir de allí su carrera no hizo más que crecer y así llegó "Anaconda" en 1997 y "Out of Sight" al año siguiente con la que logró cobrar dos millones de dólares? y donde realizó una de las mejores actuaciones de su carrera. Fue recién en 1999 que debutó como cantante con su sencillo "If You Had My Love" que fue número uno en Billboard Hot 100. ?

Hoy, JLO ya vendió más de 50 millones de discos en todo el mundo, lo que la convirtió en una de las cantantes con mayores ventas en la historia de la música y en cuanto a su carrera actoral logró acumular más de 400 millones de dólares. La diva del Bronx es una de las mujeres más poderosas de la industria y que se mantiene más vigente que nunca.