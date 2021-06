Un preocupante quiebre en la salud de Gaby Espino

Gaby Espino es una de las actrices y presentadoras de televisión más reconocidas y queridas de Venezuela, motivo por el que sus seguidores se encuentran preocupados por ella. En las historias de Instagram publicó que no se encuentra bien de salud y luego de varias preguntas decidió explicar el momento por el que está pasando.

"A veces una amanece pa'bajo, pero pues a subir el ánimo", escribió en su cuenta y rápidamente le comenzaron a llegar muchos mensajes de preocupación. Gaby Espino decidió revelar que es todo producto de la vacuna contra el coronavirus, la cual le generó efectos secundarios.

¿Qué le pasó a Gaby Espino?

"Me vacuné, me puse la segunda dosis de la vacuna de Pfizer hace como 6 días y me dio durísimo, o sea durísimo, me tumbó", contó la empresaria y actriz, que en su haber tiene más de 11 de millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Y siguió: "Estuve con fiebre, mucho cansancio, entonces han sido unos días como que me despierto bien, hago mis cosas, empiezo a entrenar no sé qué y me tengo que ir a mi casa. O sea, he tenido que suspender un montón de cosas porque me siento mal".

El mismo día que hizo la publicación ya había comenzado a sentirse mejor y además tenía un "compromiso con una persona especial" al cual no podía faltar. "Han sido días con el ánimo bajo, o sea como energía física abajo, pero bueno, lo emocional está arriba", señaló.

El compromiso al que se refería Espino era el cumpleaños de su amigo, el actor mexicano Felipe Betancur. El festejo se realizó en un yate lleno de lujo junto a otros actores como Mauricio Henao y María Elisa Camargo, y se la vio a la también empresaria disfrutar de un buen momento de risas y bailes.

"Y los cumplí muy feliz. Gracias amigos, aprovecho y le doy las gracias a todos por sus mensajes y sus buenos deseos en mi cumpleaños. Gracias dios por un año más en esta vuelta", escribió Betancur en su cuenta de Instagram.