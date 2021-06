De los miles de momentos románticos que pueden haber tenido Ricky Martin y Jwan Yosef, este último dejó a más de uno atónitos y es que cuando el amor es genuino, se revela sin tanta explicación.

Esta historia de amor tiene mucho que mostrar porque llevan una relación de hace ya varios años. Sin embargo, ante la conmemoración que se viene el próximo 28 de junio para el Día Internacional del Orgullo LGBT, Ricky decidió ser preciso y definir su amor en solo una imagen y una palabra que lo dicen todo.

Orgullo: El amor entre Ricky Martin y Jwan Yosef

Cabe destacar que es el "Mes del Orgullo" y la pareja orgullosa encabezó la portada de la revista italiana . El momento lo capturó el fotógrafo Matthew Brookes, encargado de plasmar uno de los momentos más íntimos de la pareja.

En la portada, una frase explícita acompaña a todas las fotografías: "Look at me" (Mírame).

Hasta hoy se puede decir que es el momento más romántico en la historia de Ricky Martin y Jwan Yosef y es que ambos eligieron solo una imagen en blanco y negro - donde ambos están frente a frente- para postearla en sus redes resumiendo todo.

Se puede ver que Ricky tiene los ojos cerrados, mientras que Jwan lo mira fijamente mostrando el amor que le tiene. "Orgullo" fue la palabra exacta y justa para acompañar a la imagen.

A los pocos segundos salieron todos los fanáticos internautas a revelar y compartir sus comentarios. Algunos fueron: "¡Qué bonitos son!"; "Vaya, esto fue muy terapéutico, ¡gracias por compartir esto!", "¡Qué foto y que modelos más guapos!" y "Quédate con quien te mire como mira Ricky Martin a Jwan Josef" entre muchos más.

Entre varias reflexiones que provocó esta fotografía, una de ellas fue destacada por el verdadero significado que tiene la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBT:

"Todos tienen derecho a decirle al mundo a quién aman, ninguna pareja tiene que ajustarse a sus estándares para existir. Para los únicos que la relación pública tiene que ser sexy es para ellos, no para ti".

Así y todo, se considera el momento más romántico en la historia de Ricky Martin y Jwan Yosef por el apoyo masivo al amor en todas sus dimensiones. No caben dudas del afecto que hay de parte del público hacia Ricky, pero cuando se evidencia en las redes es superlativo.

Alguien más agregó: "¡¡¡¡Esto es amor!!!! Me encantaría encontrar un chico que me mire como Ricky mira a Jwan Josef". Como si fuese poco, hubo más reacciones por parte de sus seguidores con varios corazones, arcoiris, halagos y elogios hacia la romántica pareja.

Ante tanto revuelo, Ricky Martin aprovechó a promocionar el lanzamiento de su sencillo "Qué rico fuera" que grabó junto a Paloma Mami.

¿Estás de acuerdo con que es el momento más romántico en la historia de Ricky Martin y Jwan Yosef?