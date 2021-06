Preciosa: Shakira nos enseña cómo lucir un vestido rojo esta temporada

Shakira protagonizó la portada de la revista Vogue del mes de junio y volvió a dar una cátedra de elegancia ante sus fans. Además la cantante colombiana de 44 años demostró lo autoexigente que es con ella misma. “Siempre escucho las cosas que he hecho y digo ‘esto hubiera podido ser mejor’, nunca estoy del todo satisfecha. Esa insatisfacción no es del todo negativa, algo bueno tiene. Nunca quiero regresar a lo que ya he hecho, quiero buscar por otro lado”.

Además Shakira Isabel Mebarak Ripoll, como es su nombre completo, remarcó la importancia de sus fanáticos para seguir creciendo en la carrera; “La gente a mi alrededor siempre intenta recordarme lo que yo significo o he representado a nivel artístico y musical, pero yo me olvido de lo que he conseguido y siempre quiero ir por más”, comenta la colombina con trece discos que parecen cada uno la reinvención del otro; para rematar con “Esa insatisfacción no es del todo negativa, algo bueno tiene. Nunca quiero regresar a lo que ya he hecho, quiero buscar por otro lado”.

Este martes, Shakira publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de fanáticos de todo el planeta. En la misma se puede ver a la intérprete de “Waka Waka” desplegando toda su belleza ante la cámara para una producción de fotos profesional. La oriunda de Barranquilla lució un ceñido vestido rojo de gasa que resaltó sus prominentes curvas Además, la talentosa latina complementó su look con el cabello suelto con ondas y un delicado make up.

“Gracias VOGUE ?? #Shakira es la multifacética artista colombiana que ha vivido distintas épocas y ha sabido brillar en cada una de ellas. Como una de las latinas más icónicas en la industria musical ha aprendido a evolucionar, ser fiel a ella misma, reinventarse y a mirar a sus raíces mientras logra grandes proezas, evocando así, su propia bandera de libertad. Ella es la protagonista de nuestra portada para Vogue Julio” fue el promocional y extenso texto que eligió de epígrafe Shakira para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Shakira

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la pareja de Gerard Piqué se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 200 mil corazones.

Fuente: Instagram Vogue