Estas son las mujeres que pasaron por la vida de Pepe Aguilar

Si hay algo que queda claro al escuchar la obra de Pepe Aguilar es que, además de ser uno de los grandes artistas de México, su vida estuvo y sigue estando bajo la influencia de importantes mujeres. Desde sus dos esposas hasta su madre y sus hijas, a continuación te contamos quiénes son las damas que ocupan un lugar destacado en su corazón.

Por mujeres como ellas: Pepe Aguilar y sus dos matrimonios

Si bien ya quedó atrás en el tiempo, resulta difícil no recordar que José Antonio Aguilar, más conocido como Pepe, mantuvo una relación con la famosa cantante Carmen Treviño.

De hecho, ambos estuvieron casados e incluso tuvieron un hijo juntos: José Emiliano Aguilar.

Sin embargo, la relación entre los dos no prosperó. En varias ocasiones, el hijo de Don Antonio Aguilar confesaría que se casó siendo muy joven y que, al final de cuentas, no terminaron congeniando con Carmen.

Por suerte para él, y para toda toda la Dinastía Aguilar, llegaría Aneliz Álvarez Alcalá, quien se convertiría en una de las mujeres más importantes de su vida.

Se conocieron trabajando en un videoclip de Antonio, el hermano de Pepe. El amor entre los dos se dio con naturalidad, aunque es cierto que tuvieron que pasar por sus malos momentos.

Cuenta la historia que, estando aún de novios, se separaron, y fue entonces cuando nació una de las canciones más emblemáticas de la obra de Pepe: Por mujeres como tú.

Lo que se dio a continuación es historia conocida: Pepe y Aneliz se casaron en 1997 y desde entonces permanecen juntos. Como si fuese poco, tuvieron 3 hijos: Aneliz Aguilar Álvarez, Leonardo Antonio y Ángela. Fuente: Mezcalent (a través de mundohispanico.com)

Pepe y las mujeres de la Dinastía Aguilar

Si se piensa en las mujeres que forman o formaron parte de la vida de Pepe Aguilar, es imposible no hacer mención de su madre, la gran Flor Silvestre, fallecida en noviembre del año pasado.

Como prueba del amor que siente por ella, basta con recordar que, en el último Día de las Madres en México, Pepe compartió un video en su cuenta de Instagram en el que aparece Flor Silvestre.

Además, puso lo siguiente: “Hace exactamente un año y un día pasamos estos maravillosos momentos. ¡Te amo y extraño madre! Muchas felicidades hasta el cielo, hoy y siempre”.

En cuanto a su descendencia, es sabido que su hija Aneliz no decidió seguir sus pasos como cantante profesional, aunque esto no implica que no tengan una excelente relación.

Lo mismo ocurre con la joven Ángela Aguilar, “la princesa de la música mexicana”. En este caso, el vínculo entre padre-hija se manifiesta también arriba de los escenarios y en grabaciones como es el caso de la canción Tu sangre en mi cuerpo.

Teniendo en cuenta que Ángela tiene 17 años y que Pepe sabe mantenerse vigente, todo parece indicar que aún quedan muchas páginas por escribir en la historia artística de la Dinastía Aguilar.