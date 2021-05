¿Lo sabías? Por esto la banda The Beatles se llamó así

The Beatles, apodados por Fab Four, es una de las bandas más influyentes de la historia y su música atraviesa todas las generaciones.

Si bien sus fanáticos creen saber todo sobre ellos, es posible que la elección de su nombre sea una de las incertidumbres más grandes de la banda que eligió su nombre sin pensar en el éxito mundial por el que iban a atravesar.

En 1956 y cuando era tan solo un adolescente, John Lennon fundó la banda The Quarry Men de skiffle y rock and roll, que revolucionó la música británica. En 1957, durante una presentación en la iglesia de San Pedro de Woolton, Lennon conoció a Paul McCartney, quien pasó a integrar la banda y así se dio el origen de uno de los dúos más populares y creativos de la historia de la música. Luego llegó George Harrison.

Origen del nombre The Beatles

Poco a poco los Quarry Men, empujados por Lennon, McCartney y Harrison, fueron abandonando el skiffle, para dedicarse exclusivamente al rock. En 1962 llegó Ringo Starr, pero en ese entonces existía un integrante llamado Stuart Sutcliffe, quien podría haber sido la persona de haber bautizado a la banda "The Beatles". Los integrantes vieron la necesidad de cambiar el nombre The Quarry Men por ser un nombre precario.

Según las versiones oficiales, Sutvliffe se encontraba con Lennon pasando al rato y le dijo que debían usar el nombre de algún insecto como hizo la banda The Crickets (cricket significa grillo). Así fue como propuso la palabra beetle, cuyo significado es escarabajo, y mediante un juego de palabras para referirse a la cultura beat de esa época cambiaron la "e" por la "a".

The Beatles: otras versiones de su nombre

Otra versión la contó el propio John Lennon en diálogo con la revista Mersey Beay:

"Muchas personas preguntan ¿Qué son Beatles? ¿Por qué Beatles? Ugh, Beatles, ¿Cómo surgió el nombre? Así que se lo diremos. Surgió en una visión. Un hombre apareció en un pastel flameante y les dijo 'Desde este día en adelante ustedes son Beatles con una 'A'. Gracias, señor hombre, ellos le dijeron, agradeciéndole".

Pero existe una tercera versión que se vincula con la que contó el autor de Imagine y se vincula al poeta Royston Elli, quien podría haber creado este juego de palabras por una visión de un pastel prendido fuego.

También corre el rumor que The Beatles tiene relación con la película "The Wilde One" de Marlon Brando.

Lo cierto es que la elección o las curiosidades sobre el nombre de la banda pasan a un lugar secundario si se piensa en la magia de sus canciones, sus profundas letras y las composiciones de las melodías que perduran en el tiempo generación tras generación.