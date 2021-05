"The Rock" no está seguro. No dice que sí ni que no. Pero la verdad es que la confirmación de que el actor Dwayne Johnson no estará en la novena película de “Rápido y furioso”, no está descartado del todo.

Volver para la última película de Rápido y Furioso sería un regalo para sus seguidores fanáticos.

Las palabras exactas del actor Dwayne “The Rock” Johnson fueron:

“Quien sabe, con 'Fast 10' por el camino, nunca se sabe” y agregó: “Porque mira, al final del día, la verdad es que hay negocios sin terminar entre Hobbs y Dom. Aún no se ha acabado todo”.

El regreso de The Rock a la saga no tiene la última palabra dicha. Sin dudas, llegado el momento puede llegar a sorprender a más de uno. Cabe recordar que toda la incertidumbre hasta el momento se debe a los problemas que hubo entre Dwayne Johnson y Vin Diesel.

Como esos cruces (y peleas) salieron a la luz tras en el estreno de "Rápido y Furiosos 8", la idea de que ambos actores vuelvan a trabajar juntos, parecía más que imposible.

Sin embargo, ahora se dice que puede "The Rock" volver a las películas de Rápido y Furioso.

"FUENTE: Mag El Comercio"

Los rumores fuertes: The Rock vuelve a Rápido y Furioso

¿Por qué? Cabe destacar que en los últimos tiempos se dio a conocer el spin-off de la saga donde se llegó a recaudar $750 millones de dólares alrededor de todo el mundo.

Por ello, es que la novena película de la saga principal está finalizando sus filmaciones y Johnson volvió a hacer un poco de ruido en sus redes sociales publicando un mensaje en el que no descartaría volver “potencialmente” a la saga tan esperada.

"Quiero agradecer al hermano Vin por su apoyo en Hobbs & Shaw. Vi tu post y lo aprecio. Como sabes, y como el salvaje viaje que es y será, hace 10 años nosotros hablamos y me invitaste a entrar a la familia de Rápido y Furioso. Estoy agradecido por esa invitación. Y como sabes, mi objetivo siempre ha sido, durante todos estos años, llegar al mundo de Rápido y Furioso y ayudar a elevar a la franquicia de la forma que sea. Y por supuesto, todos los caminos llevan a una cosa. Te veré pronto Toretto".

Esa fue la textual explicación de The Rock. Sin embargo, nadie se puede olvidar que previamente Johnson venía sosteniendo los problemas que tuvieron.

Para quienes no lo recuerdan, ambos tuvieron de alguna manera una lucha de egos.

La realidad es que los 2 grandes actores más fuertes de Hollywood, tienen diferentes formas de acercarse a la realización de película y sobre todo, en el aspecto colaborativo de esta.

Al mismo tiempo otros medios reportaron que en el set corría un aire difícil de convivir y por ello nunca podían grabar escenas juntos.

¿Tú que crees? ¿Puede "The Rock" volver a las películas de Rápido y Furioso? ¿Te gustaría?