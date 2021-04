Michelle Salas compartió fotos vintage de las mujeres de su familia

Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, es muy activa en las redes sociales y en esta oportunidad compartió fotos inéditas y vintage. A través de una encuesta en Instagram, le preguntó a sus seguidores que material querían ver y todos coincidieron en el interés de conocer a su familia, principalmente a su madre de joven, Stephanie Salas.

En las fotos se la ve a la mujer sosteniendo a Michelle en brazos, pero la joven fue más allá y mostró a las integrantes del clan como nunca antes. Sin embargo, también hay fotos donde Salas aparece, de pequeña, junto a su tía Alejandra Guzmán y una captura de pantalla donde estaba haciendo videollamada con su bisabuela, Silvia Pinal.

Crédito foto: Twitter

Crédito foto: Twitter

Crédito foto: Twitter

El 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Michelle Salas publicó fotos antiguas de su familia y escribió "Porque sin ELLAS, nada sería lo mismo. Cinco generaciones". El posteo generó nostalgia entre sus seguidores y comentarios destacando la belleza de todas.

¿Quiénes son Stephanie y Michelle Salas?

La cantante Stephanie Salas nació en el seno de las familias más famosos de México: su madre es la actriz Sylvia Pasquel, su padre es el músico Micky Salas; su abuela es la legendaria actriz Silvia Pinal; su abuelo fue el actor y director Rafael Banquells de la Época de Oro del cine mexicano; y es sobrina de las cantantes Alejandra Guzmán y Rocío Banquells.

Crédito foto: Instagram @michellesalasb

Stephanie empezó con su carrera musical los 8 años en el programa "Noche a noche" conducido por Verónica Castro y rápidamente se lanzó a la fama. Durante muchos años se dedicó a la música y a la actuación, y en 1988 comenzó una relación con Luis Miguel y fruto de ese amor nació Michelle Salas.

Sin embargo, el Sol de México no reconoció su paternidad hasta 2008, cuando la joven se acercó a él. "Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel cuando él sabe que existo. Solo quiero que me dé cinco minutos para que me explique sus razones. Que me diga qué pasó y ¡ya!", dijo a la revista Quién en 2005.