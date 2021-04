Las 3 películas latinoamericanas que no puedes perderte, disponibles en Netflix

Netflix ofrece un catálogo amplio de películas y si bien la mayor cantidad de ellas son estadounidense, hay opciones de otras nacionalidades que son muy prometedoras. El cine latinoamericano tiene muchos films que son reveladores y que mantienen el interés durante su más de hora y media.

No

Está película chilena fue filmada en 2012 bajo la dirección de Pablo Larraín. Su protagonista es el exitoso actor Gael García Bernal, que la da vida a Rene Saavedra, y lo acompañan Alfredo Castro, Luis Gnecco, Antonia Zegers y Néstor Cantillana.



Su popularidad fue tal que en los premios Óscars 2013 estuvo nominada a Mejor Película Extranjera y también fue presentada en el Festival de Cannes en Francia. Luego se hizo en formato serie, también con García Bernal como protagonista y tuvo 4 episodios.

Sinopsis

La película "No" transcurre en 1988 en el Chile de Augusto Pinochet, quien llamó a un plebiscito. El ingenioso y cínico publicista René Saavedra es convocado por la oposición para crear la campaña del NO. El protagonista considera que el plebiscito será un fraude más de la dictadura, pero se pregunta: ¿Vale la pena perder todo lo que logró por viejos ideales que nunca llevaron a nada?.



Sin embargo, este trabajo no resultará para nada fácil, ya que Saavedra tendrá que competir con el jefe de su oficina, quien, en oposición a él, dirige la campaña del dictador junto a su exmujer.

Ya No Estoy Aquí

Se trata de un proyecto mexicano que se estrenó en 2019, pero lanzada en Netflix en el 2020. Está protagonizada por Juan Daniel García Treviño, Xueming Angelina Chen, Brandon Yahir Alday Vázquez,​ entre otros actores, y ambientada durante la llamada guerra contra el narcotráfico en México a finales de la década del 2000.



Esta película aborda la falta de oportunidades, la migración y la lucha contra la estigmatización. Fue nominada a los Premios Goya y ganó en la categoría Mejor Película de los Premios Ariel, concedidos anualmente por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

Sinopsis

Ulises Sampiero (Treviño) es un chico mexicano de 17 años que, tras un malentendido con miembros de un cártel local, se ve obligado a emigrar a Estados Unidos dejando atrás lo que más le define: su pandilla, el baile y las fiestas que tanto ama.

Si bien hace todo lo posible para adaptarse a un nuevo país, Ulises pronto se da cuenta de que preferiría regresar a casa, a Monterrey, con su familia y amigos, antes que afrontar la soledad en Estados Unidos.

La Hora Final

Esta película peruana es de suspenso/thriller psicológico lanzada en 2017 y está basada en hechos reales, ya que fue ambientada a inicios de la década de 1990, época del terrorismo en el Perú, específicamente durante la operación Victoria. Se iba a estrenar el 12 de septiembre de 2017, al cumplirse 25 años de la captura del Presidente Gonzalo, pero fue retrasada.

Sinopsis

A principios de la década de los años 90, el Gobierno de Perú se encontraba en plena guerra contra Sendero Luminoso, una organización delictiva, violenta y terrorista que consideraba a todas las instituciones del Estado como burguesas, dignas de ser destruidas y sustituidas por sus propias ideologías.



Carlos Zambrano (Pietro Sibille) y Gabriela Coronado (Nidia Bermejo), dos oficiales, tienen como misión capturar al líder de los terroristas, Abimael Guzmán. A medida que la operación empieza a necesitar resultados contundentes, los oficiales quedarán en medio de intervenciones de la CIA, de los servicios de Inteligencia y de la propia organización terrorista.