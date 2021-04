Maribel Guardia se ató la camisa y deslumbró con su six pack

Maribel Guardia es una de las mujeres más bellas de América Latina. Igualmente, la actriz y cantante costarricense de 61 años recibe también críticas por su apariencia en las redes sociales. Algunos de sus seguidores le señalan las supuestas operaciones estéticas que se ha realizado.

Hace una semana Maribel compartió un grato momento en un estudio de belleza. La también conductora de televisión se sacó una selfie junto a su sobrina y su nuera, Imelda Garza Tuñón donde resaltaban sus uñas recién pintadas. Entre la gran cantidad de mensajes de alabanzas se encontraron usuarios que la compararon con el difunto “Rey del Pop” Michael Jackson. La oriunda de San José de Costa Rica hizo una vez más caso omiso a las críticas y no contestó.

Este martes, Maribel Guardia compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su belleza, luciendo un look a rayas de color blanco y verde agua, compuesto por un pantalón y una camisa atada que deja ver sus perfectos abdominales. Además, la intérprete de “Que Rica Son las Papas” complementó su look con una coleta alta y un delicado make up.

“No dejes que nadie apague tu luz , ni que tus sueños se acaben por opiniones ajenas, ni que las circunstancias te alejen del propósito de tu alma” fue el simple y positivo texto que eligió Guardia para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Como era de esperarse esta foto que tiene como principal protagonista a ex mujer de Joan Sebastián se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 23 mil corazones. Además, recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su figura de parte de sus followers.