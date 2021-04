Así fue el paso de Cole Sprouse por Friends

Cole Sprouse inició su carrera cuando era tan solo un bebé y hoy es una de las estrellas más famosas de Hollywood. Entre sus papeles más destacados se encuentra Ben Geller, el hijo de Ross y Carol en Friends. Su participación fue una de las importantes de la serie y hoy es recordada por todos.

La vida actoral de Cole Sprouse empezó mucho antes que Zack y Cody en Disney Channel, ya que entre sus primeros proyectos se encuentra la sitcom más icónica. Pasar por Friends no es un reconocimiento menor para ningún actor.

Cole Sprouse como Ben Geller

Cuando interpretó a Ben Geller por primera vez, el actor tenía entre 4 y 5 años, y si bien no tuvo muchos diálogos su personaje fue fundamental en la serie ya que es el primer hijo de Ross. Sin embargo, Ben desapareció en las últimas temporadas y hubo rumores respecto a este tema.

Una de las teorías más fuertes de los fanáticos es que Rachel (Jennifer Aniston) absorbió a Ross (David Schwimmer) para que estuviera más con ella y Emma, la hija que tuvieron en común mientras estaban separados. Harta de que Ross no sea un padre presente, Carol se habría llevado lejos a Ben.

Incluso, se dice que Ross habría perdido la custodia, ya que su exmujer creía que no era una persona confiable en cuanto a la seguridad del niño. Para Cole Sprouse esta teoría no es descabellada y tiene lógica. "Los críticos estarían de acuerdo en que Ross nunca fue realmente el padre más presente y por eso no me sorprende demasiado", dijo el actor a GQ en relación a este tema.

¿Cole Sprouse estará en el reboot de Friends?

Dentro de pocas semanas, HBO lanzará una reunión con los personajes de Friends y armaron muchos escenarios de la serie para grabar algunas escenas. Esta idea surgió en el marco de los 25 años de la serie que se cumplieron el año pasado y no se pudieron festejar por la pandemia de coronavirus.

Además, se da con el pase de Friends de Netflix a HBO. En cuanto a la presencia de Cole Sprouse en este reboot no está confirmado, pero cabe recordar que se sumó a la conmemoración de la serie por sus 25 años y se sacó una foto en el icónico sillón del café Central Perk, con el pingüino favorito de Joey.