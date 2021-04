Gary Oldman apareció en Friends ¿Lo notaste?

Muchas estrellas reconocidas de Hollywood pasaron por Friends, la serie más exitosa del momento y que aun aún se mantiene vigente. Desde 2004, año de su lanzamiento, la sitcom protagonizada por Jennifer Aniston (Rachel Green), Monica Geller (Courteney Cox), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Chandler Bing (Matthew Perry) y Ross Geller (David Schwimmer).

A lo largo de sus temporadas recibió un gran número de artistas que en ese momento o luego se convirtieron en estrellas mundiales como Julia Roberts, Reese Witherspoon, George Clooney, Brad Pitt, Paul Rudd, Bruce Willis, Sean Penn, entre otros. Algunas de las actuaciones son más memorables que otras como el caso de Witherspoon que hace de hermana de Rachel o Paul Rudd que interpreta al marido de Phoebe, pero todas son importantes para los fanáticos.

¿Cuándo aparece Gary Oldman en Friends?

Gary Oldman es uno de los actores británicos más famosos del mundo, conocido por diversos papeles como Sirius Black en "Harry Potter", el villano del "El Quinto Elemento", Mason Verger en "Hannibal", James Gordon en "Batman" y más. Su historial actoral lleno de éxitos no podía dejar de lado Friends.

En la temporada siete de Friends, a Joey le va mal en la actuación, pero lo sigue intentando pese a las frustraciones. Consigue un papel en una película bélica de la Segunda Guerra Mundial donde le toca trabajar junto a Richard Crosby, interpretado por Gary Oldman.

Todos recordarán cuando graba la primera escena: Joey llega a filmar y cuando practica con Crosby, se dio cuenta que el actor escupía cuando decía sus líneas y esto le molestaba. La siguiente escena se filma el día del casamiento de Monica y Chandler y Joey quiere terminar rápido para llegar a la capilla.

Resulta que Crosby estaba borracho y tardaba en grabar las escenas. Finalmente, todo resulta óptimo y Joey llega a la boda, pero vestido de militar. Cabe destacar que él oficiaba la ceremonia, ya que sacó un certificado por internet para casar a las personas.

Una carrera llena de éxitos

Gary Oldman nació el 21 de marzo de 1958 en Londres, en un barrio de clase media del distrito de New Cross. A los 15 años abandonó el colegio y fue después de ver Malcolm McDowell en The Raging Moon que decidió ser actor, pero lo rechazaron de la Royal Academy of Dramatic Art.

Para continuar con sus estudios secundarios de anotó en el Rose Bruford College y cuando se recibió comenzó a trabajar en Entertaining Mr Sloane en Chesterfield para producciones en York y Colchester. Sus primeros roles fueron en obras de teatro y luego se lanzó a la pantalla grande con el film "Remembrance" en 1982.

Entre sus romances más recordados se encuentran la actriz estadounidense Uma Thurman y la actriz italiana Isabella Rossellini, quien casualmente también tuvo una breve aparición en Friends. Ganó un Oscar como mejor actor en la película "Darkest Hour".