¿Por qué Scarlett Johansson no usa redes sociales?

"Instagram de Scarlett Johansson" debe ser una de las búsquedas con mayor volumen en Google. Scarlett Johansson es una de las celebrities más buscadas en internet y mejores pagas de Hollywood. Pese a que su popularidad atraviesa fronteras y es muy querida por sus fanáticos, la actriz prefiero mantenerse en el anonimato: no le gustan las redes sociales. Esto, sin dudas, es algo poco frecuente entre sus colegas.



"No tengo una cuenta de Facebook o Twitter, no puedo pensar en nada que prefiera hacer menos que compartir continuamente detalles de mi vida cotidiana", dijo en una entrevista en la que le preguntaron porque esquivaba las redes sociales.



Scarlett Johansson tiene una mala experiencia con Internet debido a varios hackeos que sufrió en los que se filtraron fotos íntimas suyas. Estos sucesos la hicieron dar cuenta de que no quiere compartir ni fotos ni videos íntimos y prefiere mantener su vida privada con perfil bajo.

En este sentido agregó: "Me resulta un fenómeno muy extraño que la gente quiera contar todo lo que hace. Prefiero que la gente tenga menos acceso a mi vida personal. Si puedo mantenerlo de esa forma, seré una mujer muy feliz".

El hackeo de Scarlett Johansson

Uno de los hackeos que más afectó a Scarlett Johansson fue el que ocurrió en 2016, cuando un hacker se metió en el teléfono móvil y difundió fotos desnuda de la actriz en las redes sociales. El sujeto fue identificado como Christopher Chaney, de más de 30 años y oriundo de Florida.

La oficina del FBI de Los Ángeles lo atrapó en el marco de la “Operación Hackerazzi”, un operativo policial que buscaba intrusiones en las computadoras para filtrar información de personas de la industria del entretenimiento. Chaney fue sentenciado a 10 años de prisión y tuvo que pagar 66.179 dólares.

"Sé que probablemente hice una de las peores invasiones de privacidad que alguien debe experimentar y para empezar, estas personas no tienen privacidad. Yo estaba en esa pequeña franja de privacidad que tienen", dijo el hombre, quien también afirmó que se "volvió adicto" a espiar a las celebridades.

Las autoridades confirmaron que Chaney habría espiado al menos a 50 famosos, al punto de coleccionar las fotos y también hizo escuchas telefónicas. En las fotos que se viralizaron de la actriz, ella se encuentra sin ropa recostada en la cama y haciendo gestos sexuales.

"Fue devastador. Absolutamente impactante y devastador en ese momento; una invasión. Me sentía como una mujer que había sido tan degradada y esa es la cosa más horrible que te puede pasar", afirmó Scarlett Johansson en una entrevista con Howard Stern.

Y agregó: "El hombre que hackeó mi cuenta de correo electrónico también se hizo pasar por mí tratando de conseguir imágenes de otras personas".

Todo es digno de una película que la misma Scarlett podría protagonizar... ¿Será una realidad?